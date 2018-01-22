Как губили интернет: публичное обсуждение сетевого нейтралитета в США оказалось обманом

Проанализировав более 22 млн комментариев, оставленных американцами в ходе публичного обсуждения отмены сетевого нейтралитета, эксперты пришли к выводу, что подавляющее большинство этих комментариев не были написаны людьми. Фальшивые комментарии содержали высказывания против сетевого нейтралитета. Сообщения реальных людей наоборот его защищали.

Анализ комментариев

Публичное обсуждение отмены сетевого нейтралитета в США было поддельным, сообщило издание The Register. Об этом заявила в Вашингтоне на конференции хакеров ShmooCon эксперт Лия Фигероа (Leah Figueroa), старший инженер и аналитик данных компании Gravwell. Исследовательница проанализировала более 22 млн комментариев на тему отмены сетевого нейтралитета, полученных по интернету Федеральной комиссией по связи (FCC) США, и пришла к выводу, что большинство из них являются неаутентичными.

В частности, Фигероа обнаружила, что около 1 млн комментаторов указали в качестве своего почтового ящика порнографический ресурс PornHub. По мнению исследовательницы, это довольно странно, так как команда PornHub насчитывает всего 55 человек, и больше его почтой никто пользоваться не может. То есть, либо каждый сотрудник PornHub отправил в FCC 18 тыс. комментариев на тему сетевого нейтралитета, либо произошло что-то необычное, считает Фигероа.

Это не единственный пример. Более тысячи других комментариев пришли с адреса sddhrthrt@gmail.com, который привязан к репозиторию GitHub в Индии. Само по себе странно уже то, что FCC приняла такое количество сообщений без верификации почтового адреса. Наконец, «сотни тысяч» комментариев были отправлены в довольно странное время: ровно в полночь на протяжении четырех дней в июле, что вряд ли может считаться нормальным поведением для пользователей.

Фигероа утверждает, что всего 17% комментариев поступили от реальных пользователей, действительно зарегистрировавшихся на сайте FCC. Но даже из них некоторые пришли от ботов, а еще часть — в довольно неожиданное время суток. Обычно такие комментарии были набраны полностью заглавными буквами, а не обычным текстом.

Последствия общественного обсуждения

Большинство тех комментариев, которые выглядят сомнительно, содержат высказывания в поддержку отмены сетевого нейтралитета в США, отмечает Фигероа. В то время как большинство тех комментариев, которые похожи на сообщения реальных людей, ратуют за сохранение сетевого нейтралитета.

Лия Фигероа выступает в Вашингтоне на конференции хакеров ShmooCon

Однако это ничего не значит, поскольку представители Республиканской партии в FCC, которых сейчас там большинство, постановили, что общественное обсуждение не должно влиять на принятое ими решение относительно сетевого нейтралитета. Об этом заявил в декабре один из членов комиссии Майкл О’Рилли (Michael O'Rielly). По его словам, часть комментариев действительно может быть фальшивой, а еще часть не может быть признана весомой в связи с использованием чрезмерно яркой лексики. По мнению О’Рилли, FCC не должно полагаться на результаты общественного обсуждения, когда речь идет о вопросах партийной политики.

Тем не менее, генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман (Eric Schneiderman) сообщил, что расследует процесс общественного обсуждения сетевого нейтралитета на том основании, что некоторые из его участников могли стать жертвами кражи личных данных. FCC, изначально обещавшая помогать следствию, уже успела изменить решение и отказалась сотрудничать с прокуратурой.

Отмена сетевого нейтралитета

Напомним, в декабре 2017 г. FCC проголосовала за отмену сетевого нейтралитета в США. Решение было принято тремя голосами против двух. В общей сложности в состав FCC входит пять человек, один из них — глава комиссии. В настоящий момент из пятерых двое представляют Демократическую партию США, еще трое являются республиканцами. Во время голосования голоса разделились по партиям. Комиссию возглавляет республиканец Аджит Пай (Ajit Pai), известный противник сетевого нейтралитета, назначенный на эту должность президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). Голос Пая стал решающим при принятии решения.

Сетевой нейтралитет в США действовал благодаря постановлению той же FCC от 26 февраля 2015 г., согласно которому телекоммуникационные компании были приравнены к общественным линиям связи и подпали под действие Раздела II закона «О коммуникациях» 1934 г.

Применение Раздела II к интернет-провайдерам запретило им организовывать каналы быстрого доступа к отдельным ресурсам за дополнительную плату, взимаемую с пользователей или с владельцев этих ресурсов. Сетевой нейтралитет в США требовал, чтобы любой трафик обрабатывался провайдерами одинаково, без расстановки приоритетов. Таким образом, компании не имели права, например, взимать с пользователей отдельную плату за доступ к популярным сайтам в дополнение к стандартному пакету услуг доступа в интернет.

Отмена сетевого нейтралитета означает, что Раздел II больше не имеет отношения к интернет-провайдерам. По новым правилам, они могут блокировать или приоритизировать любой контент на свое усмотрение. Решение FCC вызвало бурные протесты парламентариев от Демократической партии. В последние несколько недель перед голосованием в США прошли сотни протестов против намерения FCC упразднить сетевой нейтралитет.