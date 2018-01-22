Mail.Ru поглотила киберспортивный холдинг ESforce более чем за $100 млн

После завершения сделки по приобретению 100% киберспортивного холдинга ESforce компания Mail.ru планирует оставить его в качестве самостоятельного холдинга внутри группы Mail.ru Group.

Mail.Ru Group консолидирует киберспортивные активы

Холдинг Mail.Ru Group официально анонсировал покупку 100% доли в киберспортивном холдинге ESforce. Сообщение о заключении сделки появилось на сайте Mail.Ru Group в понедельник 22 января 2018 г., однако информационное агентство Rambler News Service (RNS) утверждает, что подписание сделки состоялось еще в пятницу, 19 января.

По данным RNS, Mail.Ru Group приобретает бизнес у Антона Черепенникова и Highland Falls Investment. Член совета директоров Mail.Ru Group Владимир Стрешинский воздержался от голосования во избежание возникновения конфликта интересов. Для наблюдения за ходом приобретения был сформирован независимый комитет совета директоров. Комитет получил независимую оценку Deloitte и Morgan Stanley. Сделку одобрили все незаинтересованные и независимые директора.

Ранее RNS со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщал, что Mail.ru Group договорилась о покупке 100% в ESforce, совладельцами которого являются бизнесмен Антон Черепенников и структуры USM Holdings Алишера Усманова. Алишер Усманов также является акционером Mail.ru Group.

По словам одного из источников RNS, совокупные выплаты в рамках сделки могут достигнуть $150 млн. Закрытие сделки ожидается до конца I кв. 2018 г. Стоимость покупки при закрытии сделки оценивается в $100 млн за вычетом задолженности. Сделка будет оплачена наличными средствами.

В конце 2018 г. планируется дополнительная выплата, размер которой будет зависеть от достигнутых показателей по конкретным финансовым и операционным целям. Размер этой выплаты может составить $20 млн.

Mail.Ru Group намерена полностью консолидировать ESforce и далее раскрывать ее финансовые результаты на сопоставимой основе. Ожидается, что в объединенной структуре ESforce останется самостоятельным холдингом, и решение о поглощении Mail.Ru Group не затронет статус и операционную работу компании.

Поскольку большая часть инвестиций в основной капитал уже сделана и бизнес продолжает масштабироваться, в Mail.ru Group ожидают, что выручка ESForce в 2018 г. увеличится в диапазоне от 80% до 100%, а убытки сократятся вдвое, после чего компания выйдет на прибыль к концу года.

О холдинге ESforce

ESforce является одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и самой крупной в России и Восточной Европе. За последние годы компания выстроила развитую экосистему, заняв ведущие позиции почти во всех ключевых сегментах индустрии.

Компания является владельцем 14 сайтов, 209 групп в соцсетях и студии аналитики и видеопродакшена RuHub. Онлайн-трансляции проектов холдинга ежегодно привлекают более 82 млн уникальных пользователей.

ESforce принадлежат ресурсы о киберспорте Cybersport.ru и Cybersport.com, обладающие крупнейшей базой данных в мировой киберспортивной индустрии CyberBase с информацией о большинстве турниров, клубов, команд и киберспортсменов. Также компания владеет сервисными порталами для обмена внутриигровыми предметами CS:GO Lounge и Dota 2 Lounge. Ее подразделение Epic Esports Events специализируется на организации международных соревнований и является организатором турниров Epicenter по Dota 2 и CS:GO.

Компании также принадлежат две киберспортивные команды мирового уровня – Virtus.pro и SK Gaming. В совокупности обе команды имеют 258 золотых, 190 серебряных и 173 бронзовых медалей, выигранных на международных соревнованиях.

Киберспортивный комплекс Yota Arena

ESforce Holding также является владельцем одной из крупнейших в Европе площадок для проведения киберспортивных турниров – московской Yota Arena более чем на тысячу мест, площадь которой превышает 5 тыс. кв. м. В холдинг также входит производитель и дистрибутор одежды и аксессуаров для киберспорта Fragstore с присутствием в 20 странах, 12 из которых расположены в Европе.

В 2017 году аудитория ESforce составила 116 млн пользователей, количество сессий достигло 440 млн. Пользователи стриминговых платформ просмотрели более 120 млн часов онлайн-трансляций проекта.

Киберспортивный клуб Virtus.pro, входит в ESforce Holding

В течение последних нескольких лет в бизнес ESforce были сделаны значительные инвестиции, обеспечившие его активный рост: на сегодняшний день объем инвестиций составляет $60 млн. Показатель EBITDA в 2017 году был отрицательным – около $15 млн.

Ожидается, что выручка ESforce за 2017 г. составит около $19 млн, показав рост примерно на 150% по сравнению с прошлым годом. Выручка в долларах и евро составляет около 60% от общего дохода компании. Примерно 80% выручки обеспечивает реклама и награды, вклад также вносят продажи одежды и аксессуаров, проведение мероприятий и контент.

Mail.Ru Group на рынке киберспорта в России и в мире

Мировой рынок киберспорта в последние годы показывает стабильный рост. По оценкам аналитиков Superdata, в 2018 г. объем мирового рынка составит около $1,6 млрд, размер аудитории достигнет 300 млн пользователей.

Последние несколько лет Mail.Ru Group активно наращивает присутствие на киберспортивном рынке и сотрудничает с другими организациями в плане развития и популяризации соревновательного гейминга в России.

В ноябре 2017 г. игровое направление Mail.Ru Group объявило о создании собственной профессиональной киберспортивной лиги, объединяющей всех участников киберспортивной индустрии. В декабре 2017 г. холдинг объявил о стратегическом партнерстве игрового направления с Федерацией компьютерного спорта России.

Игровое направление Mail.Ru Group уже несколько лет проводит трансляции международных киберспортивных турниров, включая первый major-турнир в СНГ по Dota 2 — The Kiev Major, собравший в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» суммарно 45,6 млн просмотров. Игровое направление Mail.Ru Group регулярно организовывает киберспортивные турниры по своим проектам. Например, для игроков уже три года проводятся регулярные соревнования и крупные сезонные турниры Warface Open Cup.