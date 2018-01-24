Qualcomm заплатит штраф $1,2 миллиарда за дружбу с Apple

Европейские регуляторы назначили Qualcomm $1,2 млрд штрафа за то, что компания годами выплачивала миллиарды Apple за сохранение статуса единственного поставщика 4G-чипов. Как только срок соглашения истек, Apple начала пользоваться чипами Intel.

Штраф Qualcomm

Европейские регуляторные органы оштрафовали производителя чипов Qualcomm на 997 млн евро (около $1,2 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства в ходе серии сделок с компанией Apple. Qualcomm обвиняют в том, что она выплатила Apple миллиарды долларов в период между 2011 и 2016 гг., чтобы оставаться единственным поставщиком 4G-чипов для iPhone и iPad.

По словам европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер (Margrethe Vestager), «это значит, что ни один конкурент не мог эффективно соперничать с Qualcomm на этом рынке, как бы ни были хороши его продукты». Поскольку такие действия противоречат европейскому антимонопольному законодательству, Qualcomm придется уплатить штраф, который составляет 4,9% всей выручки компании в 2017 г.

На пресс-конференции в Брюсселе Вестагер пояснила, что действия Qualcomm были направлены в первую очередь против Intel, которая также производит 4G-чипы. Пока тайная договоренность действовала, смена поставщика этих компонентов означала для Apple потерю огромной суммы денег. Как только срок соглашения с Qualcomm истек, что произошло в сентябре 2016 г., Apple начала использовать чипы Intel в iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

По данным аналитической фирмы Macquarie Capital, в 2016 г. Qualcomm продала Apple примерно 20% всех произведенных ею чипов, получив за них около $3,2 млрд. Ещё $2,6 млрд производитель чипов получил от Apple по патентным соглашениям.

Итоги расследования

Европейские антимонопольные органы начали расследование по этому делу в 2015 г. Вестагер отмечает, что Apple в данном случае не считается виновной. Комиссар полагает, что дело послужит предупреждением другим технологическим компаниям.

Qualcomm платила Apple, чтобы быть единственным поставщиком 4G-чипов

Qualcomm сообщила в официальном заявлении, что она не согласна с решением регулятора и намерена опротестовать его в Европейском суде общей юрисдикции. «Мы уверены, что это соглашение не нарушает правила конкуренции Евросоюза и не имеет негативного влияния на рыночную конкуренцию или европейских потребителей», — заявил изданию TechCrunch Дон Розенберг (Don Rosenberg), исполнительный вице-президент Qualcomm.

Тяжба Qualcomm и Apple

Противостояние между Qualcomm и Apple началось в январе 2017 г., когда Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Qualcomm, обвиняя ее в «антиконкурентной» тактике по поддержанию собственной монополии на ключевые полупроводниковые компоненты для мобильных устройств.

В том же месяце Apple подала иск против Qualcomm на сумму $1 млрд, обвинив производителя чипов в завышении цен на продукцию и отказе от обещанных ранее скидок в связи с тем, что Apple оказала помощь антимонопольным регуляторам Южной Кореи в их расследовании против Qualcomm.

Помимо этого, в апреле 2017 г. Apple также подала жалобу на Qualcomm за несправедливое взимание платы за лицензирование. В заявлении утверждалось, что Qualcomm заставляет Apple выплатить сумму, в пять раз превышающую суммарные платежи лицензиарам патентов на сотовую связь. В июне Qualcomm пожаловалась на нарушение шести ее патентов при производстве прежних моделей iPhone и потребовала запретить их продажу в США.

Обострение противостояния

В ноябре 2017 г. Apple обвинила Qualcomm в нарушении восьми патентов по энергосбережению при производстве процессоров Snapdragon 800 и Snapdragon 820. Буквально через несколько часов Qualcomm отреагировала на это подачей трех новых исков. В одном из них производитель чипов утверждает, что Apple нарушила пять его патентов, и требует запретить продажу в США соответствующих устройств. В список устройств входят iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X.

Издание Financial Times отмечает, что тяжба Qualcomm и Apple отражает более масштабное противостояние производителей гаджетов и поставщиков компонентов. Поставщики чипов хотят, чтобы им выплачивалось роялти за каждый чип в размере определенного процента от стоимости всего устройства. Производители гаджетов хотят платить меньше, сделав роялти фиксированным для каждого конкретного компонента.