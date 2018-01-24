Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана

Российская инвестиционная компания «Фридом Финанс» купила 10,5% акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Рыночная стоимость пакета составляет $103 млн. Это случилось в тот период, когда основной акционер Kcell шведская Telia продает свой пакет «Казахтелекому».

«Фридом Финанс» собрала 10,5% акций Kcell

Российская инвестиционная компания «Фридом Финанс» консолидировала 10,5% акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Об этом говорится в сообщении Kcell, размещенном на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Судя по котировкам акций Kcell на LSE, стоимость имеющегося сейчас у «Фридом Финанс» пакета ценных бумаг сотового оператора составляет $103 млн. Представитель «Фридом Финанс» отказался прокомментировать CNews покупку.

«Фридом Финанс» оказывает услуги по организации торгов на американских и европейских фондовых биржах. Также компания занимается брокерским и доверительным управлением ценными бумагами. В том числе «Фридом Финанс» является активным участником фондового рынка Казахстана (помимо LSE, акции Kcell котируются на Казахстанской фондовой бирже).

Консолидации в момент смены контролирующего акционера

Основным акционером Kcell является шведская Telia. 24% акций Kcell принадлежат шведам напрямую. Еще 51% акций сотового оператора принадлежит холдингу FinTur, в котором у Telia 58,55% акций, у турецкого Turkcell - 41,5%.

В 2015 г. Telia заявила о намерении распродать свои активы в странах СНГ. В числе прочего была продана доля в российском «Мегафоне».

Российский инвестор «Фридом Финанс» купил за $103 млн 10,5% акций Kcell

По информации нескольких источников CNews на телекоммуникационном рынке Казахстана, в конце 2017 г. Telia провела тендер по продаже всей своей доли в Kcell. Участниками были основной в республике операторов фиксированной связи «Казахтелеком», местный магистральный оператор «Транстелеком» и предприниматель Айдан Карибджанов (бывший совладелец группы Visor).

Один из источников говорит, что фаворитом тендера был «Казахтелеком». Другой возражает: «Казахтелеком» сделал лишь третье по стоимости предложение, лучшее же предложение было от «Транстелекома».

В то же время, как сообщает агентство «Интерфакс-Казахстан», «Казахтелеком» подал в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Миннацэкономики ходатайство о покупке 75% акций Kcell. То есть именно «Казахтелеком» ближе всего находится к покупке Kcell.

Зачем в такой момент покупать акции Kcell

Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын отмечает, что, когда стратегический европейский акционер в лице Telia продает своей пакет в Kcell, стоимость акций падает и наступает время финансового инвестора, который может помочь компании преодолеть временные трудности.

Сейчас стоимость акций Kcell на LSE составляет $4,9, что втрое ниже максимального значения, пройденного в 2013 г. А выручка за 2016 г. также снизилась втрое по сравнению с 2013 г. до 147 млрд тенге ($446 млн), добавляет аналитик.

«В этих условиях тот инвестор, который считает, что у компании - хорошие перспективы, может недорого увеличивать свой пакет, - говорит Делицын. - Такова, в частности, озвученная стратегия Уоррена Баффета».