Хакеры на миллионы ограбили российский почтамт

Прокуратура Башкортостана обвиняет двух россиян, жителей Казани и Перми, в хакерской атаке на почтамт, со счетов которого злоумышленники вывели 8 млн руб. Деньги были переведены на мобильные счета, а потом обналичены через электронные платежные системы.

Обвинение прокуратуры

Прокуратура Республики Башкортостан обвиняет двух россиян в хакерской атаке на компьютер почтамта, в результате которой им удалось снять с его счетов около 8 млн руб. Соответствующее обвинительное заключение уже направлено в Туймазинский межрайонный суд.

Подозреваемыми являются 35-летний житель Казани и 34-летний житель Перми. В своих обвинениях прокуратура основывается на части 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.

Сущность преступления

Следствие установило, что в октябре-ноябре 2015 г. подозреваемые собрали на интернет-форумах информацию, которая позволила им разработать план кражи средств со счетов Туймазинского почтамта. Затем они осуществили дистанционный взлом компьютера почтамта и перевели с его счетов более 8 млн. руб. на свои мобильные счета. Далее эти деньги были обналичены через электронные платежные системы. На счетах одного из обвиняемых было обнаружено более 680 тыс. руб., эти средства были арестованы.

В ходе атаки обвиняемые предположительно применили специальное вредоносное ПО. Как полагает следствие, у двоих подозреваемых были сообщники.

Похожие случаи

Кража средств со счетов с помощью специального вредоносного ПО является достаточно распространенным преступлением. Ранее CNews писал, что МВД России задержало преступную группировку, которая подозревается в краже денег со счетов граждан с использованием троянской программы. По данным МВД, за время работы группы от ее действий пострадало около 1 млн. пользователей мобильных устройств. Общий ущерб от действий преступников составил более 50 млн. руб.

В Башкортостане два хакера обвиняются в краже денег у местного почтамта

Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Скрытые смс-команды давали возможность переводить средства пользователей на счета группировки. Следствие установило, что группа состояла из 20 участников — выходцев из Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Группировка была сформирована 30-летним злоумышленником, проживающим в Иваново.

В общей сложности следствие осуществило 20 обысков в 6 регионах России, во время которых удалось изъять компьютеры, а также банковские и сим-карты, полученные на подставных лиц. Количество карт исчисляется сотнями.

В январе 2017 г. в России были зарегистрированы массовые случаи незаконного вывода средств с кредитных карт с помощью вредоносного ПО, которое распространялось под видом игры Pokemon Go. Программа перехватывала смс, присланные банком, а также обеспечивала доступ к интернет-банкингу. Для максимально широкого распространения ПО преступники воспользовались популярностью игры Pokemon Go, официальный релиз которой в России до сих пор не состоялся.

Вывод средств через «Мобильный банк»

Незаконный вывод средств с кредитных карт с помощью мобильных устройств — также достаточно распространенное явление. Чаще всего для этого используется услуга «Мобильный банк» — SMS-сервис, с помощью которого можно получать информацию по кредитным картам, а также совершать транзакции с мобильного телефона.

Например, в апреле в Адыгее был задержан хакер, который выводил средства с кредитных карт граждан с помощью этой услуги. Преступник выбирал жертв, разместивших объявления в интернете. Когда они открывали присланный им файл, на телефон попадал вирус. Всего от действий хакера пострадало более 20 рядовых пользователей банка, некоторые потеряли десятки тысяч рублей.

В феврале стало известно, что жительница Пермского края разработала эффективную методику массового хищения средств с банковских карт с помощью услуги «Мобильный банк». Через соцсети она приобретала у владельцев ненужные им sim-карты различных операторов, от которых пользователи забывали «отвязать» эту услугу. Схема позволила преступнице вывести 9,5 млн руб. со счетов 44 человек.