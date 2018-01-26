Квартальная и годовая выручка Intel побила рекорды, но прибыль в минусе

Intel объявила о рекордной выручке $17,1 млрд за последний квартал и $62,8 млрд за весь 2017 год. Особенно высокие темпы роста показало подразделение корпоративных систем, в то время как выручка от продаж настольных решений упала на 8%. Чистый убыток компании в последнем квартале связан с налоговой реформой в США.

Инвесторы должны быть довольны

Согласно свежему официальному отчету Intel, выручка компании за финансовый IV кв. 2017 г. выросла на 4% и составила рекордные $17,1 млрд, при этом за весь 2017 финансовый год компания заработала также рекордные $62,8 млрд.

За вычетом финансовых показателей подразделения McAfee, выручка компании в IV кв. выросла на 8%, за весь год – на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционная выручка Intel за весь 2017 г. также оказалась рекордной и достигла $22 млрд. Из них компания выплатила держателям акций почти $9 млрд.

В финансовых результатах за IV кв. Intel отражены налоговые выплаты в размере $5,4 млрд, значительно выросшие в результате реформы корпоративного налогообложения, принятой в США в декабре 2017 г. В рекордные налоговые выплаты, в частности, вошли платежи от зарубежных доходов компании, ранее необлагаемые налогами.

В связи с большим объемом налоговых выплат, В IV кв. Intel зафиксировала чистый убыток в размере $687 млн, или $0,15 на акцию, при этом за аналогичный период прошлого года была получена чистая прибыль в размере $3,87 млрд, или $0,73 на акцию.

Ключевые финансовые показатели Intel за 2017 год

Квартальная прибыль компании без учета разовых факторов составила $1,08 на акцию по сравнению с $0,79 на акцию годом ранее. Ранее эксперты прогнозировали порядка $0,87 на акцию.

По итогам 2017 года Intel получила чистую прибыль в размере $9,601 млрд, или $1,99 на акцию, против $10,316 млрд, или $2,12 на акцию, в 2016 году. Годовая прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $3,46 на акцию с $2,72 на акцию годом ранее. Совет директоров Intel также одобрил 10% увеличение выплат по акциям.

На что спрос

«2017 год был рекордным для Intel, в четвертом квартале рекордные показатели связаны со стремительным ростом бизнеса в сфере обработки данных, — заявил главный исполнительный директор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich). — Стратегические инвестиции, сделанными нами в память, программируемые решения, коммуникации и системы автономного движения начинают приносить плоды, расширяя возможности для наших акционеров и потребителей».

Стремительный рост бизнеса Intel в сфере обработки данных

В IV кв. 2017 г. рекордные показатели роста продаж продемонстрировали подразделения Intel, поставляющие решения для работы с данными: на них пришлось 47% всей квартальной выручки компании, при этом суммарный прирост выручки этих подразделений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 21%.

Показатели подразделения дата-центров Intel

В этот список вошло подразделение центров обработки данных (Data Center Group, DCG), группа интернета вещей (Internet of Things Group, IOTG) и подразделение программируемых решений (Programmable Solutions Group, PSG).

Показатели ключевых сегментов бизнеса Intel

Подразделение клиентских решений Intel (Client Computing Group, CCG) отчиталось о рекордных объемах поставок процессоров Intel Core i7, запуске нового 8 поколения чипов Intel Core с интегрированной графикой Radeon RX Vega M, а также объявило о расширении линейки модемов LTE и 5G. Среди годовых достижений подразделения по работе с флеш-памятью (The Non-Volatile Memory Solutions Group, NSG) – запуск нового поколения твердотельных накопителей Intel Optane SSD DC P4800X для дата-центров.



Показатели подразделения клиентских решений Intel

Тем не менее, выручка CCG за IV кв. 2017 просела на 2% по сравнению с кварталом годом ранее, а прибыль подразделения и вовсе снизилась на 7%.

Список наиболее значительных достижений Intel за прошедший год также включает начало поставок нейронного процессора Nervana Neural Network, массовое производство модулей искусственного зрения Intel Movidius и продолжающийся рост популярности серверных процессоров поколения Intel Xeon Scalable.

Расклад выручки и прибыли по основным подразделениям Intel

В секторе автономных автомобилей компания отчиталась о значительных успехах, включающих 30 заказчиков систем ADAS, а также совместную работу с 11 производителями автомобилей над системами автономного движения поколений L2+ и L3.

Прогноз на 2018 год

В 2018 году Intel рассчитывает получить 14% ставку по налогам – главным образом, за счет Закона о рабочих местах, который может помочь выровнять условия для конкуренции компаниям, выпускающим свою продукцию США.

Ближайший прогноз на 2018 год

В I к. 2018 г. Intel рассчитывает получить порядка $15,0 млрд выручки. Прибыль, по прогнозам аналитиков, составит $0,65 на акцию.