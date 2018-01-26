Минфин, Минкомсвязи, Центробанк и КПРФ одновременно написали законы о криптовалютах: Что они предлагают?

В контексте криптовалютного законотворчества Минфин поспорил с Центробанком относительно того, можно ли менять цифровые деньги на деньги реальные. При этом Госдуме предложено узаконить появление полностью подконтрольного государству «крипторубля», а Минкомсвязи размышляет, как пополнить казну за счет обложения налогами майнеров, которых для этого придется сначала вычислить.

Бум законотворчества на тему криптовалют

Опубликованный накануне Минфином законопроект, связанный с созданием правовой базы под финансовыми аспектам технологии блокчейн (критовалютами, токенами, майнингом и пр.), оказался не единственной законотворческой инициативой в России. Собственные законопроекты по данной теме подготовили депутат Госдумы, Центробанк (ЦБ) и возможно Минкомсвязи.

В общих чертах во всех документах даны достаточно схожие определения ключевым понятиям в рассматриваемой сфере. Однако подходы к ее государственному регулированию у разработчиков законопроектов несколько различаются.

Идеи Минфина

Напомним, в опубликованном 25 января 2018 г. законопроекте Минфина криптовалюте и токенам предлагается присвоить наименование цифровых финансовых активов. Они не смогут выступать легальными платежными средствами, но их можно будет обменять на деньги или другие аналогичные активы.

При этом куплепродажей криптовалюты смогут заниматься только специализированные юрлица, а гражданам разрешат при их посредничестве приобретение токенов в рамках одного их выпуска на сумму не более 50 тыс. руб.

В России возник бум законотворчества на тему криптовалют. С идеями выступили Минфин, Минкомсвязи ЦБ и депутат Госдумы

Майнинг Минфин предложил считать предпринимательской деятельностью, а все криптовалютные операции сделать предельно прозрачными — с точки зрения получения полных данных об эмитентах токенов и их покупателях.

Центробанк — против продажи криптовалюты за деньги

Центробанк также предлагает именовать криптовалюту и токены цифровыми финансовыми активами. На тему регулирования данной сферы организация представила сразу два законопроекта: собственно «О цифровых финансовых активах» и «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)». Во втором из этих документов продажа токенов представлена как один из способов привлечения средств в проекты посредством так называемой инвестиционной платформы

Терминологически предложения Центробанка по большей части совпадают с идеями Минфина, однако ЦБ намерен регулировать криптовалютный рынок гораздо жестче. В частности организация тоже предлагает ввести 50-тысячное ограничение для частных лиц при покупке токенов в рамках одного выпуска, но при этом добавляет, что «общая сумма инвестиций одного инвестора, привлекаемых во все инвестиционные проекты с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 500 тыс. руб.».

Более того, по замыслу ЦБ, общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 200 млн руб.

Однако главным отличием концепций Минфина и Центробанка можно считать пункт в документе последнего о том, что «совершение гражданско-правовых сделок с приобретенными токенами, за исключением сделок, направленных на осуществление прав, предоставляемых токенами в соответствии с публичной офертой о выпуске токенов, в том числе сделок по продаже эмитенту выпущенных им токенов не допускается».

Как поясняют в Минфине, фактически это означает запрет обмена криптовалют на деньги или иное имущество. Исключение сделано только для описанной выше продажи токенов с целью привлечения финансирования.

Комментируя позицию ЦБ, в Минфине отмечают, что в настоящее время сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение и установление законодательного запрета на совершение сделок по куплепропродаже приведет к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Подконтрольный государству «крипторубль»

В один день с публикацией документа Минфина свой законопроект на тему крипотвалюты в Госдуму внес депутат от КПРФ Ризван Курбанов. В его понимании никаких ограничений на ее куплепродажу быть не должно, но только в отношении криптовалюты, полностью подконтрольной государству. В этой связи Курбанов предлагает создать некий крипторубль. Депутат определяет его как цифровой финансовый актив, имеющий хождение на территории России, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций. Данный цифровой финансовый актив является законным средством платежа, обращается и повсеместно используется, и принимается в качестве средства обмена в Российской Федерации», — прописано в документе.

В пояснительной записке к внесенному Курбановым в Думу проекту закона «О системе распределенного национального майнинга» говорится, что уже существующие на данный момент цифровые финансовые активы не находятся под государственным контролем и фактически могут быть использованы для ведения противоправной деятельности и спонсирования террористических организаций.

Отметим, что законопроект регламентирует возможность взимания налоговых отчислений по факту создания цифровых финансовых активов до начала и коммерческого использования.

«Пока “крипторубль” не запущен в обращение, сложно предугадать реальные объемы операций с использованием данных новых технологий, — пишет Курбанов. — Учитывая, что контроль выпуска, оборота и использования будет государственным, вполне можно спрогнозировать, что в дальнейшем “крипторубль” будет способом расчетов по договорам государственных компаний, госкорпораций, крупных финансовых структур и т. д.».

С помощью «крипторубля» депутат также надеется массово вовлечь в экономику России денежные средства в виде цифровых финансовых активов, которые находятся в распоряжении как юридических, так и физических лиц, распологающих при этом огромным резервом малоиспользуемых вычислительных мощностей.

«С учетом того, что в растущей “цифровой экономике” уже на начальных этапах требуется значительный объем “крипторублей”, и в дальнейшем данная потребность будет только нарастать, целесообразно использовать на полный объем вычислительные мощности [юрлиц и частников] с компенсацией за их использование», — рассуждает Курбанов.

Минкомсвязи устроит охоту на майнеров, чтобы обложить их налогами

Минкомсвязи также планирует разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, но тоже хочет держать процесс под контролем. По замыслам министерства должна появиться специальная система обнаружения майнеров по структуре потребления тока и интернет-трафика, чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. При этом майнеров ждут квоты на электроэнергию и специальный тариф.

Все это входит в написанную в Минкомсвязи концепцию регулирования майнинга, с которой ознакомились «Ведомости». Издание пишет, что для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет. После каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС — не будут. Что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано.

Доработки документа, предположительно, продлятся до 1 февраля 2018 г., после чего он будет передан в Правительство России.