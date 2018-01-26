Убыточная российско-американская платежная система нашла миллионы инвестиций благодаря слову блокчейн

Российско-американская корпорация Net Element договорилась с фондом EsoUsa Holding о привлечении финансирования на сумму до $7,55 млн. Это случилось после кратного роста котировок акций корпорации, причиной чему стало объявление о создании внутри Net Element подразделения по блокчейну.

Net Element нашел инвестиции на $7,5 млн

Американская корпорация Net Element договорилась с американским фондом EsoUsa Holding о привлечении финансирования на общую сумму $7,55 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

Финансирование привлекается в ходе трех сделок. Во-первых, EsoUsa приобретает 350 тыс. акций Net Element (8,7% от общего числа) по цене $11,12 каждая ($3,92 млн за весь пакет).

Во-вторых, EsoUsa приобретает 404,5 тыс. варантов (опцион с возможностью продажи на бирже) на акции Net Element. Варанты будут действовать в течении пяти лет, они позволяют приобрести до 10% акций Net Element. Цена покупки одного варанта составит $0,125, а цена его реализации - $11,2.

В-третьих, EsoUsa приобретает еще 323,9 тыс. пятилетних варантов на акции Net Element, но с другими условиями. Стоимость одного варанта составит $11,27 ($3,65 млн за весь пакет варантов), цена реализации - $0,01. Эти варанты позволяют приобрести до 8% акций Net Element.

Коллектив Net Element после IPO на бирже NASDAQ

В совокупности, благодаря всем трем сделкам, EsoUsa могла бы приобрести до 27% акций Net Element. Но, по условиям сделки, фонд может в один момент владеть не более чем 10% акций корпорации. Со своей стороны, EsoUsa намерен продать полученные им акции Net Element.

Кто еще вкладывал в Net Element

EsoUsa уже не в первый раз инвестирует в Net Element. В 2016 г. стороны договорились о привлечении финансирования на общую сумму до $10 млн. Согласно заключенной тогда договоренности, Net Element получила право в течениt двух с половиной лет запрашивать у EsoUsa покупку определенных траншей своих акций.

На похожих условиях Net Element в 2017 г. договорилась о привлечении финансирования от другого американского фонда Cobblestone Capital Partners. По условиям соглашения, у Net Element будет право в течение 30 месяцев запрашивать у данного фонда выкуп определенных траншей своих акций.

Корпорация Net Element владеет американской системой процессинга кредитных карт Tot Payments (бывшая Unifiyed Payments), российским агрегатором мобильного контента Digital Provider (бывшая Tot Money) и российской платежной системой PayOnline.

Деятельность Net Element убыточна. По итогам 2016 г. выручка Net Element составила $48,7 млн при чистом убытке $13,6 млн.

Как блокчейн помог резкому росту акций корпорации

Акции корпорации котируются на американской бирже NASDAQ. Из-за постоянного выпуска новых акций в пользу инвесторов котировки ценных бумаг Net Element неуклонно снижаются. Уже дважды котировки опускались ниже $1, в связи с чем администрация биржи NASDAQ предупреждала корпорацию о возможном делистинге. Net Element оба раза решала данный вопрос обратным делением своих акций.

Но в конце 2017 г. акции Net Element подорожали на 300% - до $19,36 за одну ценную бумагу. Это случилось после объявления корпорацией о создании нового блокчейн-подразделения. Впрочем, к настоящему моменту котировки акций корпорации упали до $8.

Крупнейшими акционерами Net Element являются глава казахстанской металлургической корпорации Sat & Company Кенез Ракишев (7,9% акций) и президент корпорации, американец украинского происхождения Олег Фирер (10,8%).