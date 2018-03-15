Сотовый оператор «Вконтакте» закрыт: Эксперимент провалился

«Мегафон» сообщил о закрытии виртуального сотового оператора VK Mobile. Проект не оправдал возлагавшихся на него ожиданий.

VK Mobile не оправдал надежд

«Мегафон» и социальная сеть «ВКонтакте» закрыли совместный проект виртуального сотового оператора VK Mobile. Об этом сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

VK Mobile был запущен в 2017 г. Это виртуальный оператор, работающий на сети «Мегафона». Сама социальная сеть «Вконтакте» принадлежит холдингу Mail.ru Group, контролирующим акционером которого с конца 2016 г. является «Мегафон».

Пользователь VK Mobile за абонентскую плату 400 руб. в сутки получал пакет из 4 ГБ интернет-трафика и 100 минут звонков на любые мобильные номера на территории России. Кроме того в этот пакет входил безлимитный трафик на сайт и приложение «Вконтакте» (включая музыку) и бесплатные звонки между пользователями VK Mobile.

Неудачные эксперименты - норма для ИТ

Вольфсон говорит, что VK Mobile был экспериментом, который закончился неудачно. Новых подключений к оператору не будет, существующие абоненты продолжат обслуживаться, но «Мегафон» рекомендует им переходить на линейку тарифов «Включайся». Количество абонентов VK Mobile в «Мегафоне» не разглашают, уточняя лишь, что оно было незначительным.

Виртуальный сотовый оператор VK Mobile просуществовал меньше года

Со своей стороны, исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян добавил, что новость о прекращении развития VK Mobile не стоит считать отрицательной. В мире ИТ неудачные проекты - это нормально, потому что они затем помогают правильно развивать новые направления, добавил Вершимян.

«Проект VK Mobile был для нас очень интересным экспериментом, но он, увы, не нашёл отклик у клиентов. Для пользователей̆ «ВКонтакте» смена оператора является определенным барьером, им удобнее переходить на новый тариф, не меняя SIM-карту, и мы не готовы это игнорировать, - признали в пресс-службе социальной сети «Вконтакте». - И поэтому мы приняли решение закрыть проект и до конца марта планируем официально уведомить клиентов и остановить подключения».

Отметим, что год назад «Мегафон» представил линейку пакетных тарифов «Включайся», которая содержит опции для безлимитного доступа к различным интернет-сервисам. В их числе социальная сеть «Вконтакте» и созданное этой сетью музыкальное приложение Boom. Недавно возможности данной линейки были расширены за счет включения безлимитного доступа к новым сервисам.

Какие известные бренды запускали и закрывали виртуальных операторов

VK Mobile не первый неудачный проект запуска виртуального оператора, созданный крупным брендом. В 2010 г. ритейлер X5 запускал собственного виртуального оператора на базе сети МТС, но затем проект был свернут.

В то же время у «Мегафона» есть другой дочерний виртуальный оператор - Yota. Виртуальных операторов в последнее время активно развивает Tele2. На инфраструктуре этого оператора запустились Сбербанк, банк «Тинькофф», операторы фиксированной связи Trivon (бренд Virgin Connect), «Транстелеком» и «Ростелеком».