Microsoft добавит в Windows 10 искусственный интеллект на радость разработчикам

Компания Microsoft анонсировала платформу искусственного интеллекта Windows ML, которая будет встроена в ближайшие версии Windows 10. Платформа даст возможность разработчикам наделять свои приложения умными функциями, вроде поиска по видео и создания персональных плейлистов.

Платформа Windows ML

В следующем большом обновлении Windows 10 появится платформа Windows ML, которая даст возможность разработчикам интегрировать искусственный интеллект в свои решения, добавляя в пользовательские приложения умную функциональность. Об этом компания Microsoft сообщила на конференции Windows Developer Day.

С платформой можно будет работать в различных версиях Windows, включая такие устройства и системы как ноутбуки, десктопы, устройства интернета вещей, серверы, ЦОДы и очки смешанной реальности Microsoft HoloLens. Также будут поддерживаться процессоры машинного зрения, например, Intel Movidius VPU, сообщает издание The Verge.

Разработчики смогут познакомиться с новой платформой в составе релиза линейки продуктов для разработки ПО Visual Studio Preview 15.7. С Windows ML можно будет работать в стандартных десктопных приложениях и приложениях универсальной платформы Windows.

Преимущества платформы

В состав платформы входит Windows Machine Learning API. Через этот интерфейс разработчики смогут интегрировать в свои приложения возможности нейросетей, уже прошедших обучение, и моделей обучения, которые существуют в уже готовом виде. Например, разработчик сможет научить свое приложение осуществлять умный поиск среди видеозаписей и изображений или составлять персональные списки воспроизведения из аудиофайлов.

Разработчики смогут встраивать искусственный интеллект в свои продукты через Windows 10

Создатели платформы акцентируют внимание на том, что для работы Windows ML не обязательна связь с облаком, все вычисления можно выполнять локально на устройстве. Microsoft обещает, что при работе с платформой не будет возникать задержек сети, а затраты на разработку продукта снизятся.

Искусственный интеллект в продуктах Microsoft

Искусственный интеллект интегрирован в несколько продуктов Microsoft, например, в Office 365. В частности, специально обученная нейросеть используется для распознавания изображений и составления их словесного описания для пользователей с ограничениями по зрению. Функция доступна в Word и PowerPoint.

В приложение «Фотографии для Windows 10» встроен механизм умной сортировки изображений, напоминающий аналогичное решение в Google Photos. Умный поиск сканирует все изображения в OneDrive, идентифицирует и каталогизирует их. Примечательно, что этой системе также не нужно облако для полноценной работы, вычисления можно производить локально.

Искусственный интеллект также задействован в системе идентификации пользователя по лицу Windows Hello. Распознавание лица происходит с помощью камеры Intel RealSense 3D, которая способна узнать человека даже в темноте.