Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна»

Группе Veon не удается получить разрешение властей Египта на осуществление оферты миноритарным акционерам местного холдинга Global Telecom. Власти требуют от компании сначала оплатить налоговые претензии на сумму $118 млн.

Проблемы Veon в Египте

Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», испытывает проблемы с разрешением властей Египта на осуществление оферты миноритарным акционерам египетского холдинга Global Telecom (GHT). Об этом говорится в годовом отчете Veon.

GTH изначально назывался Orascom Telecom. Холдинг владел долями в сотовых операторах в Алжире, Египте, Бангладеше, Пакистане, Канаде, Северной Корее и странах Черной Африки.

Orascom Telecom находился под контролем египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris ). В 2011 г. Савирис решил обменять контрольный пакет акций холдинга и итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni на долю в группе Vimpelcom (прежнее название Veon).

Впоследствии GTH распродал часть своих активов, сейчас у него остаются доли в сотовых операторах в Пакистане, Бангладеше и Алжире. В начале 2017 г. холдинг провел делистинг своих акций с Лондонской фондовой биржи, но они продолжают обращаться на Египетской фондовой бирже.

Как Veon пытается поглотить холдинг Global Telecom

Тогда же GTH провел выкуп собственных акций (buy back): было приобретено 10% акций за 4,1 млрд египетсикх фунтов ($259 млн) с последующим погашением. У Veon сейчас 57,7% акций GTH.

Власти Египта требуют от Veon оплатить налоговые претензии на $118 млн

В конце 2017 г. Veon объявил оферту на выкуп принадлежащих миноритариям GTH 42,3% акций холдинга. За одну акцию Veon готов заплатить 7,9 фунтов ($0,44). На всю оферту Veon готов потратить до 15,776 млрд фунтов ($987 млн).

Теперь же из документов Veon следует, что египетские власти не предоставили группе разрешения на проведение этой оферты, хотя все необходимые документы были им направлены.

В Veon связывают эту с другой ситуацией - неразрешенным спором по налоговым платежам между GTH и властями Египта. В группе надеются найти выход из ситуации и готовы рассматривать все возможности.

Какие налоги должна заплатить «дочка» Veon в Египте

Проблемы GTH с налоговыми претензиями властей Египта продолжаются уже несколько лет. В 2010 г холдинг получил от Налогового регулятора Египта (Egyptian Tax Authority, ETA) претензии на 2 млрд фунтов ($256 млн), относящиеся к осуществленным холдингом инвестициями в 2000-2004 г.г. в зарубежные «дочки».

Холдинг оспорил данные претензии в апелляционном комитете ETA, который в 2012 г. снизил сумму претензий до 323 млн фунтов ($41 млн). Холдинг выплатил частями данную сумму, продолжив оспаривать претензии в суд.

В начале 2016 г. ETA предъявил GTH новые претензии на сумму 429 млн фунтов ($55 млн). Они были связаны с несвоевременной выплатой вышеупомянутой суммы. Холдинг оспаривает эти претензии.

Иракский след

Параллельно идут разбирательства, связанные с деятельностью бывшей иракской «дочки» Orascom Telecom - Iragna. Холдинг продал данную компанию еще в 2007 г., но в 2011 г. ETA посчитал, что полученная холдингом от Iragna прибыль должна облагаться 20% налогом.

В связи с этим Orascom Telecom получил налоговые претензии на 235 млн фунтов ($30 млн). Холдинг не согласился с этим требованием, сославшись на соглашение между Египтом и Ираком об избежание двойного налогообложения. Внутренний комитет ETA постановил, что холдинг все-таки должен заплатить вышеуказанную сумму, но она должна быть вычтена из суммы выплаченных Iragna налогов в Ираке.

GTH оспорил это решение в суде. В начале же 2016 г. ETA потребовал от холдинга выплатить указанную сумму, а также отдельно 258 млн фунтов ($33 млн) в качестве процентов за просрочку. GTH оспаривает и это решение. Таким образом, всего власти Египта требуют с GTH 922 млн фунтов ($118 млн).

Дополнение

В этой публикации использовались цифры налоговых претензий к GTH, в том числе пересчет из египетских фунтов в доллары США, основанные на годовом отчете группы Veon за 2016 г. (последнем актуальном отчете на момент подготовки материала). Осенью 2016 г. произошла двукратная девальвация курса египетского фунта, и если до этого один доллар США стоил примерно 8 фунтов, то теперь 17-18 фунтов. При нынешнем курсе суммы налоговых претензий к GTH в долларах меньше.

При курсе фунта к доллару, который использовался в отчете Veon за 2017 г., то в связи истории с налоговыми претензиями, появившимися в 2010 г., с GTH требуют $24 млн, а по налоговым претензиям, связанным с работой в Ираке $28 млн. В общей сложности сумма налоговых претензий к GTH по курсу из отчета за 2017 г. составляет $52 млн.