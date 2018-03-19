Минздрав получил 2,5 миллиарда на медицинские тренажеры и образовательный сайт

Из резервного фонда правительства Минздраву выделили 2,5 млрд руб. на развитие интернет-портала для повышения квалификации врачей, а также на закупку тренажеров-симуляторов для тренировки их практических навыков. Средства позволят увеличить пользовательскую аудиторию портала до 200 тыс. человек.

Средства для Минздрава

Министерство здравоохранения России получит 2,5 млрд руб. на интерактивное повышение квалификации практикующих врачей. Соответствующее распоряжение Правительства за номером №426-р было подписано 15 марта 2018 г. и размещено на сайте Правительства. Источником финансирования станет резервный фонд Правительства.

Деньги будут потрачены в том числе на развитие интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования. На выделенные средства планируется обеспечить доступ к интернет-порталу 200 тыс. врачей с целью непрерывного повышения квалификации.

Кроме того, средства пойдут на закупку тренажеров-симуляторов, на которых врачи смогут оттачивать практические навыки. Согласно распоряжению Правительства, такими тренажерами планируется оборудовать не менее 75 симуляционных центров образовательных и научных организаций.

Образовательные стандарты и интерактивные модули

Финансирование осуществляется в рамках проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами». Проект посвящен внедрению процедуры аккредитации, посредством которой медицинские и фармацевтические работники смогут начать свою профессиональную деятельность. Для этого планируется к 2025 г. утвердить 64 профессиональных стандарта для медиков и фармацевтов с высшим образованием и разработать соответствующую систему тестов.

Аккредитация будет проходить в так называемых аккредитационно-симуляционных центрах, которые будут созданы на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций. Для этого и необходимо закупить недостающее тренажерное оборудование. В общей сложности в 2018 г. планируется создать 97 аккредитационно-симуляционных центров. К 2020 г. количество центров должно вырасти до 114. 17 аккредитационных центров будут иметь статус независимых — по одному в каждом федеральном округе и в 9 городах-миллионниках.

Тренажеры-симуляторы помогают медикам отточить практические навыки

Для непрерывного повышения квалификации медиков к 2025 г. планируется разработать 5 тыс. интерактивных образовательных модулей, с которыми можно будет работать на интернет-портале. С помощью этих модулей свое профессиональное развитие будет продолжать более 600 тыс. пользователей портала.

Запланированные результаты

В общей сложности в рамках программы к 2025 г. планируется аккредитовать 1,9 млн медицинских кадров, в том числе средний медицинский персонал. Не менее 92 тыс. аккредитованных медиков будут участковыми специалистами.

Доля врачей, получающих непрерывное дополнительное профессиональное образование с использованием интерактивных образовательных модулей должна составить в 2018 г. 40%, в 2020 г. — 80%, а в 2025 г. — 99%.