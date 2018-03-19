Российский хакер отделался минимальным штрафом за кражу миллионов

Хакер из Перми, укравший у компании 3,6 млн руб., был приговорен к штрафу в размере 110 тыс. руб. Статья, по которой он был осужден, предлагает в качестве максимального наказания 6 лет лишения свободы. У осужденного было два сообщника, один из них — с психическим расстройством.

Суд в Перми

Житель Перми признан виновным в краже денег на сумму более 3,6 млн руб. с помощью вредоносного ПО. Средства были похищены у ООО «Информ», которое подало против злоумышленника гражданский иск. Свердловский районный суд Перми признал обвиняемого виновным по части 3 статьи 159.6 Уголовного кодекса России, сообщает на своем сайте прокуратура Пермского края.

Согласно приговору суда, обвиняемый должен уплатить штраф в размере 110 тыс руб. Прокуратура отмечает, что «гражданский иск потерпевших удовлетворен в полном размере».

Сущность преступления

Как следует из заявления прокуратуры, обвиняемый запустил вредоносную программу на корпоративный компьютер, принадлежащий ООО «Информ». В сообщении прокуратуры использованная программа фигурирует под названием «Троян». Программа позволила осужденному получить удаленный доступ к данным и ПО зараженной системы. Благодаря этому хакер смог вывести средства компании на счета подставных физических лиц, после чего обналичил эти деньги.

Преступник действовал не в одиночку — в деле есть еще два фигуранта. У одного из них имеется хроническое психическое расстройство, в связи с чем суд направил его на принудительное психиатрическое лечение, не назначив никакого дополнительного наказания. О личности третьего обвиняемого данных пока нет.

Варианты наказания

Статья 159.6 предусматривает ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть присвоение чужого имущества путем вмешательства в работу компьютерных систем или телекоммуникационных сетей. Часть 3 данной статьи охватывает преступления такого рода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения или в крупном размере.

В Перми осудили хакера, укравшего корпоративные средства

Суд назначил обвиняемому из Перми штраф в размере 110 тыс руб., но вообще штраф, предусмотренный этой статьей Уголовного кодекса, может варьироваться от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или равняться доходу осужденного за период от 1 года до 3 лет. Как вариант, осужденный может быть приговорен к принудительным работам на срок до 5 лет, что может сопровождаться ограничением свободы на срок до 2 лет.

Возможен еще один вариант наказания: лишение свободы на срок до 6 лет, которое может сопровождаться штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за полгода, а также сопровождаться ограничением свободы на срок до полутора лет.

Похожие случаи

Инцидент в Перми — не единственный случай хищения денег с помощью компьютерных средств за последнее время. В январе CNews писал, что прокуратура Башкортостана обвиняет двух россиян, жителей Казани и Перми, в хакерской атаке на почтамт, со счетов которого злоумышленники вывели 8 млн руб. Деньги были переведены на мобильные счета, а потом обналичены через электронные платежные системы.

До этого МВД России задержало преступную группировку, которая подозревается в краже денег со счетов граждан с использованием троянской программы. По данным МВД, за время работы группы от ее действий пострадало около 1 млн. пользователей мобильных устройств. Общий ущерб от действий преступников составил более 50 млн. руб.

Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Скрытые смс-команды давали возможность переводить средства пользователей на счета группировки. Следствие установило, что группа состояла из 20 участников — выходцев из Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Группировка была сформирована 30-летним злоумышленником, проживающим в Иваново.

В общей сложности следствие осуществило 20 обысков в 6 регионах России, во время которых удалось изъять компьютеры, а также банковские и сим-карты, полученные на подставных лиц. Количество карт исчисляется сотнями.