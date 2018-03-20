В Госдуму внесен законопроект, регулирующий криптовалюты. В России ограничат майнинг и покупку токенов в одни руки

Согласно законопроекту, посвященному регулированию криптовалют в России и уже внесенному в Госдуму, криптовалюты не получат статус законного платежного средства, а будут рассматриваться лишь как цифровые активы. Майнинг не будет считаться предпринимательской деятельностью, если не будет перерасхода электричества.

Законопроект о криптовалютах

В Госдуму внесен законопроект «О цифровых финансовых активах», регулирующий статус и использование криптовалют в России. Ознакомиться с документом можно на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. Законопроект был внесен группой парламентариев под руководством Анатолия Аксакова, главы комитета Госдумы по финансовому рынку.

Законопроект закрепляет за криптовалютами и токенами статус цифровых финансовых активов, при этом отказывая им в статусе законного платежного средства. Цифровые активы можно обменивать на рубли или иностранную валюту. Такие сделки смогут осуществлять только специальные операторы — юридические лица, имеющие полномочия осуществлять виды деятельности, перечисленные в законах «О рынке ценных бумаг» и «Об организованных торгах».

Операции с криптовалютами будут проводиться с помощью цифровых записей и цифровых транзакций — эти понятия также вводятся законопроектом, как и понятия реестра цифровых транзакций и распределенного реестра цифровых транзакций. Доступ к распределенному реестру может осуществляться через цифровой кошелек, который открывается оператором.

Кошелек открывается только после того, как оператор проведет идентификацию его владельца, чтобы исключить случаи отмывания денег. Также вводится понятие валидатора — лица, которое занимается подтверждением подлинности записей в распределенном реестре, то есть их валидацией.

Госдума приступает к законодательному регулированию криптовалют

Кроме того, законопроект вводит в обиход понятие майнинга — деятельности по сознанию криптовалюты или получения ее в качестве вознаграждения. «Майнинг признается предпринимательской деятельностью в случае, когда лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные Правительством Российской Федерации», — гласит законопроект.

Продажа токенов

Различение криптовалют и токенов проводится по количеству эмитентов: токены выпускаются одной компанией, криптовалюта добывается множеством майнеров. В ходе первичного предложения (ICO) токены могут приобретаться не только квалифицированными инвесторами, но и обычными гражданами. Максимальную сумму, на которую их можно приобрести в одни руки, должен определить Центробанк, в законопроекти она не прописана.

Законопроект устанавливает порядок проведения первичного предложения токенов. Эмитент должен выпустить публичную оферту и инвестиционный меморандум, где будут отражены сведения о компании и условия предложения токенов. В целях противодействия отмыванию денег посредством ICO, в публичную оферту должны быть включены данные о бенефициарном владельце эмитента.

Сделки с токенами, осуществленные в ходе ICO, фиксируются с помощью смарт-контрактов. Смарт-контракты признаются в законопроекте законным видом договора, который заключается в электронной форме и выполняется с помощью цифровых технологий.

Тендер на регулирование блокчейна

Одновременно на сайте госзакупок появились сведения о конкурсе на оказание услуг по проведению экспертно-аналитических исследований в сфере блокчейна, который осуществляет Госдума. Начальная цена контракта составляет чуть больше 7 млн руб. Заявку можно подать с 19 марта по 10 апреля 2018 г., их рассмотрение состоится 17 апреля.

В качестве темы исследований заявлены «Возможности и способы нормативно-правового регулирования применения технологии блокчейн на финансовом рынке России с учетом мирового опыта». В техническом задании авторы отмечают, что технология блокчейн повсеместно и неконтролируемо внедряется в различных сферах, и этот процесс нуждается в правовой регулировки со стороны государства.

Задача подрядчика — предложить сценарий такой регулировки, опираясь на опыт других стран и оценку рисков внедрения блокчейна. Для этого ему необходимо проанализировать уголовно-правовые и налоговые риски, а также риски, связанные с нарушением прав на защиту персональных данных и интеллектуальных прав, равно как и связанные с отмыванием денег.