Биткоин под угрозой полного запрета: В его блокчейне найдены образцы детской порнографии

Немецкие ученые обнаружили в блокчейне биткоина изображения, относящиеся к детской порнографии, и ссылки на такой же контент в даркнете. Поскольку хранение детской порнографии преследуется по закону в 112 странах, то и хранение всего блокчейна может быть признано там нелегальным.

Находка немецких ученых

Ученые из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена в Германии обнаружили, что блокчейн биткоина используется для хранения изображений, относящихся к разряду детской порнографии. Также в блокчейне присутствуют ссылки на изображения жестокого обращения с детьми, размещенные на других ресурсах. Это может сделать хранение биткоинов незаконным в тех странах, где детская порнография запрещена, пишет ресурс The Guardian.

В общей сложности исследователи нашли 1,6 тыс. файлов, которые хранятся в блокчейне биткоина. На 8 из обнаруженных изображений запечатлены сцены сексуального характера, одна из них — с участием несовершеннолетнего. Еще в двух файлах содержались 274 ссылки на контент, представляющие жестокое обращение с детьми. 142 из этих ссылок ведут на сервисы даркнета.

Ученые поясняют, что в таких странах как Германия, Великобритания и США хранение детской порнографии является незаконным, а значит, незаконным будет и хранение биткоинов, в блокчейн которых включены такие материалы. Это грозит гибелью всей многомиллионной криптовалютной индустрии. В настоящий момент хранение детской порнографии запрещено в 112 странах.

Что хранится в блокчейне

Блокчейн — это открытый распределенный реестр, в который записывается каждая операция с биткоинами. При этом блокчейн может содержать некоторое количество нефинансовых данных. Обычно это какие-то сведения о сделке, которая была оплачена биткоинами, или другие метаданные. Но это же пространство может быть использовано для хранения ссылок и файлов.

В блокчейне биткоина найдена детская порнография

Чтобы оплатить покупку в биткоинах, пользователю необязательно иметь на устройстве копию всего блокчейна. Однако некоторые другие операции, например, некоторые методики майнинга, требуют закачки всего блокчейна или крупных его фрагментов. Пользователи, которые хранят блокчейн на своих устройствах, автоматически несут ответственность за все включенные в него материалы, несмотря на то, что они были добавлены туда другими пользователями.

Наличие во всем реестре некоторого количества незаконных материалов превратит весь блокчейн в нелегальный контент, считают немецкие ученые. Своим открытием они поделились на конференции, которая сейчас проходит в Кюрасао.

Известные прецеденты

О том, что в блокчейне можно хранить вредоносное ПО или нелегальный контент, включая детскую порнографию, сообщили в марте 2015 г. исследователи безопасности, которые работали на Интерпол. Они предупредили о наличии свободного пространства в распределенном реестре биткоина, куда можно поместить такие данные. Способа стереть эту информацию Интерпол не нашел. Предупреждение прозвучало на конференции Black Hat Asia 2015, проходившей в Сингапуре.

Несмотря на то, что заявление Интерпола было сделано 2 года назад, до сегодняшнего дня не было ни одного реального случая обнаружение в блокчейне незаконных материалов, пишет The Guardian, поэтому находка немецких ученых стала первой в своем роде.