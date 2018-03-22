Российский рынок смартфонов достиг докризисных продаж вопреки падению доходов граждан

Объем российского рынка смартфонов в 2017 г. составил $6,4 млрд. Это даже больше докризисного показателя 2014 г., когда объем рынка составлял $6,3 млрд. Драйверами роста стали успешные новые модели Apple и все более плотное проникновение мобильной связи в жизни россиян.

Итоги года

Российский рынок смартфонов по итогам 2017 г. догнал докризисные показатели 2014 г., сообщает исследовательская компания IDC. В 2014 г. объем рынка составлял $6,3 млрд, а в 2017 г. достиг $6,4 млрд, как следует из материалов исследования IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Рост рынка в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 25%.

IDC поясняет, что частично российский рынок смартфонов обязан своим ростом в 2017 г. укреплению позиций Apple. Вообще же восстановление рынка впечатляет тем более, что кредит и доходы потребителя продолжают снижаться с 2014 г., то есть с начала падения курса рубля, отмечает компания.

Дешевые и дорогие смартфоны

По словам Саймона Бейкера, руководителя программы исследований рынка мобильных телефонов в IDC CEMA, результатом падения рубля стало в том числе то, что доля дешевых смартфонов на российском рынке удвоилась на время кризиса. Однако по итогам 2017 г. докризисное соотношения ценовых категорий на рынке практически восстановилось.

Одна из причин этого — рост продаж более дорогих смартфонов, поддерживающих стандарт связи 4G. Падение рубля замедлило этот рост, но теперь он восстановился. Если в I кв. 2016 г. доля LTE-смартфонов на российском рынке составляла 50% в штуках, то в IV кв. 2017 г. она уже превышала 80%.

Внедрение 4G

Бейкер объясняет рост трат россиян на смартфоны тем, что мобильная связь становится все более важной в их повседневной жизни. Это подтверждается официальными данными Правительства России о росте мобильного трафика видео и данных в 2017 г. в три раза по сравнению с 2015 г. В этом сыграл большую роль стандарт 4G — две из трех крупнейших российских сетей отмечают, что на LTE приходится около половины трафика данных.

Российский рынок смартфонов догнал докризисные показатели

IDC поясняет, что еще до валютного кризиса внедрение 4G в России шло медленнее, чем в западноевропейских странах. Это частично объясняется нехваткой частот для новых сетей. Однако в настоящий момент этот разрыв сокращается, и рынок 4G в России приближается к зрелости, что дает возможность говорить о внедрении 5G в обозримом будущем, считает Бейкер.

Лидеры рынка

Если говорить о количестве проданных устройств, то лидером российского рынка смартфонов по итогам 2017 г. является Samsung, однако самую большую выручку получила Apple — за год она составила $2,6 млрд без учета НДС. Samsung занимает по деньгам второе место — выручка корейского вендора от продажи смартфонов в России достигла $1,5 млрд, несмотря на то, что он продал в 1,5 раза больше аппаратов, чем Apple. При этом IDC акцентируют внимание на том, что значительную часть продаж iPhone в России составляют бюджетные модели.

В целом, по словам Наталья Виноградовой, менеджера программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Russia, IV кв. 2017 г. стал «лучшим кварталом для Apple на российском рынке». По итогам квартала доля американской компании на рынке показала рост с 10% до 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Результаты оказались даже лучше, чем в успешном IV кв. 2014 г., несмотря на то что курс рубля тогда был выше. Таким успехом Apple обязана запуску новых моделей iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone X. Все три модели оказались успешными.

Китайские вендоры

На втором месте по количеству проданных в 2017 г. смартфонов находится Xiaomi. IDC отмечает высокий объем поставок, который китайский производитель удерживал два квартала подряд. Третье место по количеству проданных устройств занимает Huawei, которая демонстрирует несколько менее выраженный рост, чем Xiaomi.

По данным исследования, совокупные поставки двух китайских вендоров превышают объемы поставок Samsung и занимают более 25% рынка Android-смартфонов в России. Успех Xiaomi и Huawei аналитики объясняют тем, что конкурирующая компания Lenovo в IV кв. 2017 г. не завозила смартфоны на российский рынок, и это заставило покупателей обратить внимание на продукцию других китайских производителей.