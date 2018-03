Microsoft выпустил инструменты для «умного общения с бизнес-партнерами» на основе искусственного интеллекта

Новые приложения Microsoft

Компания Microsoft выпустила ряд бизнес-приложений для работы с корпоративными данным. Новые продукты касаются автоматизации маркетинга и продаж аналитической информации. В них преимущественно задействован искусственный интеллект.

Анонс компании затрагивает пакет Microsoft Dynamics 365, который в компании считают решением, которое сочетает свойства CRM- и ERP-систем. В рамках этого решения были реализованы специализированные приложения For Marketing (для упомянутого выше маркетинга), For Sales Professional (для профессиональных продаж), Power BI for Sales Insights и Power BI for Service Insights (для аналитики), Common Data Service for Apps (для разработки бизнес-приложений), Common Data Service for Analytics (еще один инструмент продвинутой аналитики). Подробнее о них — ниже.

Предложенные продуктовые функции позиционируются компанией как инструменты для обеспечения так называемой цифровой трансформации, которая в контексте анонса обозначена как один из главных трендов в современном мире.

В российском офисе Microsoft успели рассказать CNews, что считают все без исключения перечисленные инструменты потенциально востребованными на нашем рынке. Они доступны через облако на серверах компании, но могут быть развернуты локально. От комментариев на тему, того, какая модель использования более популярна в России, в компании воздержались.

Microsoft обновил инструменты для маркетинга и аналитики

Ценовая политика предоставления сервисов также традиционно не является предметом комментариев корпорации. Все продажи упомянутых решений станут осуществляться через партнеров.

На кого рассчитаны приложения

В российском представительстве компании в разговоре с CNews отметили, что Microsoft Dynamics 365 for Marketing призвано полностью «закрыть» задачи маркетинга большинства существующих в нашей стране коммерческих компаний. Различные алгоритмы машинного обучения, работающие «из коробки», как считают разработчики, позволят не просто осуществлять рассылки или проводить маркетинговые кампании, а взаимодействовать с клиентом в нужные моменты и по нужному каналу.

«Так, вы можете общаться с клиентом во всех каналах с сохранением контекста. Например, вы начали обслуживание в чатботе, потом подключили специалиста, а закончили личной встречей и фиксацией результатов с помощью распознавания речи, надиктовывая на телефон, — говорит Антон Шахлевич, руководитель направления продаж бизнес-приложений Microsoft в России. — Microsoft Dynamics 365 for Marketing будет также интересно и агентствам полного цикла — решение дает возможность управлять маркетинговыми кампаниями клиентов и отслеживать результаты».

Как подчеркивает в общении CNews Владимир Средников, архитектор бизнес-решений компании в России, Microsoft Dynamics 365 for Sales Professional получило большое количество интеллектуальных механизмов, которые упрощают процесс продаж, особенно в компаниях с длинными циклами сделок. «Теперь это не классический CRM, а интеллектуальный помощник, которые помогает продавцам, — говорит он. — Также это решение прекрасно подойдет компаниям СМБ-сегмента, которые не готовы инвестировать в разработку своих собственных алгоритмов машинного обучения».

Некоторые подробности о приложениях

Приложение для профессиональных продаж получило новые возможности, связанные с искусственным интеллектом. В частности в нем появился цифровой ассистент по взаимодействию с клиентом, способный дать советы и выпустить тематические напоминания для продавцов. Еще одна опция — автоматическая загрузка данных из Outlook в данном случае программа анализирует электронные письма и находит подходящие сообщения для конкретных аккаунтов, и позволяет их отслеживать .

Дополнительный инструмент — анализ вовлеченности пользователей по электронным письмам, который позволяет по переписке с клиентами отследить их потенциальную заинтересованность в дополнительном сотрудничестве.

Microsoft Dynamics 365 for Marketing было создано в рамках сотрудничества разработчика и компании Adobe. Оно призвано дать пользователям объединить продажи и маркетинг, запустив работу с Dynamics 365 for Sales (для продаж) и пакетом Office 365. С его помощью предполагается управление многоканальными кампаниями.

Версии приложений для продаж и обслуживания клиентов должны позволить формировать с помощью искусственного интеллекта готовые аналитические выводы по конкретным направлениям бизнеса: маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, финансов, операций, кадров.

Для приложения Power BI for Sales Insights реализована так называемая аналитика взаимоотношений с клиентами — на базе репрезентативных транзакций, анализа мнений заказчиков, электронных писем, а также частоты и уровня взаимодействий с партнерами, полученных из Dynamics 365, электронной почты и социальных сетей. Также в этом приложении появился инструмент, позволяющий предсказать события в будущем.

Значимым инструментом в компании указывают приложение для разработки разносторонних бизнес-решений, позволяющее относительно непрофессиональным специалистам адаптировать уже существующие приложений для Dynamics 365 и Office 365 под любые пользовательские устройства.