Samsung признал проблему: Экраны новых смартфонов-флагманов не реагируют на нажатия

На дисплеях некоторых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ присутствуют зоны, которые не реагируют на касания пользователей вообще либо неправильно их распознают. Компания признала проблему и сообщила, что исследует случаи ее проявления.

Заявление Samsung

Samsung признала существование проблемы с экранами своих новых флагманов Galaxy S9 и S9+. Как сообщила пресс-служба компании изданию Engadget, «мы исследуем небольшое количество сообщений о проблемах с откликом сенсорных экранов Galaxy S9/S9+».

Сообщается, что владельцы проблемных устройств сотрудничают с компанией. Кроме того, Samsung призвала всех пользователей Galaxy S9 и S9+, которых затронула эта ситуация, напрямую обращаться в компанию по телефонному номеру службы поддержки.

«Мертвые зоны» на экране

Жалобы на проблемы с откликом экранов Galaxy S9 и S9+ начали поступать от пользователей ресурса Reddit и форумов поддержки Samsung 21 марта 2018 г. Первыми на них обратили внимание издания Android Police и PiunikaWeb. По наблюдениям Android Police, проблема затронула в большей мере Galaxy S9+, хотя от владельцев Galaxy S9 также поступило несколько жалоб.

Проблема заключается в том, что отдельная область на экране смартфона перестает реагировать на касания, что создает неудобства в управление устройством и зачастую делает его использование невозможным. Некоторая часть пользователей сообщает, что смартфон не перестает вообще реагировать на касания, но перестает распознавать их корректно.

На разных аппаратах «мертвые зоны» располагаются по-разному — кто-то жалуется, что отказала верхняя часть экрана, а кто-то сообщает, что нижняя. Вторая категория пользователей, по-видимому, испытывает более серьезные неудобства, поскольку клавиатура в нижней части дисплея оказывается нерабочей.

На экранах смартфонов Samsung Galaxy S9 появляются «мертвые зоны»

Некоторым пользователям помогло увеличение в настройках степени чувствительности экрана. Есть также как минимум одно сообщение, что решить проблему смог откат до заводских настроек. Однако большинство владельцев Galaxy S9 и S9+ исправить ситуацию своими силами не смогли. Профильные СМИ полагают, что проблема носит аппаратный характер.

Проблему усугубляет то, что многие Galaxy S9 и S9+ были приобретены по программе trade-in, то есть в обмен на скидку при покупке пользователь отдал компании свой старый смартфон ее же производства, и теперь у таких пользователей нет запасного устройства.

Флагманы Galaxy S9 и S9+

Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и S9+ в конце февраля 2018 г. Смартфон Galaxy S9 оснащен 5,8-дюймовым Quad HD+ изогнутым Super AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18,5:9. Galaxy S9+ получил 6,2-дюймовый Quad HD+ изогнутый Super AMOLED-дисплей также с соотношением сторон 18,5:9.

Смартфоны выполнены на 64-битных 8-ядерных процессорах собственного производства компании и оснащены 4 ГБ (Galaxy S9) или 6 ГБ (Galaxy S9+) оперативной памяти, 64 ГБ (Galaxy S9) или 64 ГБ/256 ГБ (Galaxy S9+) встроенной памяти. Смартфон Galaxy S9 получил аккумулятор емкостью 3000 мАч, Galaxy S9+ емкостью 3500 мАч.

Galaxy S9 получил основную камеру на 12 МП Dual Pixel, а также фронтальную камеру на 8 МП. Galaxy S9+ оснащается основной сдвоенной автофокусной 2 х 12 МП камерой Dual Pixel с двойной оптической стабилизацией, фронтальная камера имеет разрешение 8 МП.

Samsung Galaxy S9 российские пользователи могут приобрести за 59 990 руб. Базовый Samsung Galaxy S9 Plus обойдется в 66 990 руб., а в комплектации с 256 ГБ памяти он будет стоить 74 990 руб. Аппараты можно купить в фирменных магазинах Samsung или у партнеров. Доступны три цветовых решения: черный бриллиант, титан и ультрафиолет.