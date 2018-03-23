Власти ополчились на регулятора зон .RU и .РФ

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении регулятора доменных зон Рунета - Координационного центра - из-за почти двукратного повышения цен на домены. Жалобу на КЦ подавала, в частности, группа регистраторов Salenames.

ФАС возбудило дело в отношении КЦ и ТЦИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) регулятора доменных зон .Ru и .РФ . Об этом ФАС заявила на своем сайте.

Причиной стало совершенное КЦ год назад повышение цен на домены. Дело возбуждено также в отношении технического оператора доменных зон .Ru и .РФ - «Технического центра интернета» (ТЦИ).

В России работают два ТЦИ. Один, АО ТЦИ, «дочка» КЦ и Фонда развития интернета, администратора зоны .Su. До начала 2018 г. именно АО ТЦИ было техническим оператором корневых серверов зон .Ru, .РФ и .Su.

Однако, в начале 2018 г. корневые сервера зон .Ru и .РФ были переданы в компанию со схожим названием - ООО ТЦИ, которая принадлежит «Ростелекому».

Двукратное повышение цен

Как говорится в сообщении ФАС, Координационный центр практически в два раза увеличил отпускную цену на домену в зонах .Ru и .РФ - с 70 руб. до 120 руб. Это сумму ежегодно платят регистраторы за каждый зарегистрированный их клиентами домен в этих зонах.

ФАС начала дело против регулятора доменных зон Рунета

В ФАС считают, что такого рода повышение цен на домены может негативно сказаться как на потребителях, так и на конкуренции в целом. «Неудивительно, что ФАС заинтересовалась ситуацией и возбудила дело по признакам установления монопольно высокой цены в отношении КЦ и ТЦИ», - говорится в сообщении ведомства.

В КЦ заявили, что никаких документов по данному делу пока не получали. После получения официального запроса от ФАС в КЦ обещают представить все необходимые документы и разъяснения.

Кто пожаловался на КЦ в ФАС

Жалобу в ФАС на КЦ подавали, в том числе, регистраторы из группы Salenames, которая считается связанной с известным доменным инвестором Робертом Гледеновым. Гледенов рассказал CNews, что жалобу подало 10 регистраторов, среди которых были и компании из группы Salenames.

«Мы изначально предупреждали КЦ, что его действия по повышению цен на домены будут незаконными, - говорит Гледенов. - С нашей позицией солидарно 90% регистраторов. Когда мы за месяц узнали о намерениях КЦ, то у нас просто не было возможности перестроить наши бизнес-процесс, отношения с клиентами и т.д. В результате, например, госрганизации оказались под угрозой непродления доменов и соответствующей потери их».

Другой известный доменный инвестор, владелец площадки «Домены.РФ» Андрей Савельев также критикует действия КЦ.

«КЦ нужно было действовать не так радикально, а поднять цены на 20%, - говорит Савельев. - Такой вариант устроил бы всех. При текущей ситуации отрицательная динамика по количеству доменов будет идти еще несколько лет, и мы упадем в рейтингах по количеству доменов среди географических доменных зон. Если КЦ не хватает денег, то организации следует найти другие пути пополнения бюджета, например, проведение аукционов по продаже освобождающихся доменов».

В 2017 г. внимание на ситуацию с повышением цен на домены обратили и в Минкомсвязи. Представитель Минкомсвязи входит в совет КЦ, орган, принимавший данное решение. В ходе соответствующего голосования представитель министерства воздержался.

Тем не менее, уже после принятия решения о повышении цен Минкомсвязи высказывало свои опасения и проводило соответствующий круглый стол. Но никаких действий далее не последовало.

Ru-Center поддерживает повышение цен на домены

В то же крупнейший регистратор Рунета группа Ru-Center наоборот выступает на стороне КЦ. «После направления жалоб в ФАС все три наших регистратора получали запросы от ФАС про ценообразование на рынке и дали необходимые ответы, - говорит замгендиректора Ru-Center Андрей Кузьмичев. - Мы по-прежнему считаем российские зоны были одними из самых дешевых в мире, что приводит к обилию регистрации доменов в противоправных целях. Повышение цен было необходимо в том числе и для того, чтобы у КЦ и ТЦИ были деньги на модернизацию технической инфраструктуры (в том числе отказ от Oracle) и на популяризацию национальных доменов».

После повышения цен со стороны КЦ группа RU-CENTER не осуществляла повышения цен для розничных клиентов. «Мы не считаем, что рынок регистрация доменов .Ru и .РФ может быть признан монопольным, так как существует порядка тысячи доменных зон с совершенно разными ценами и у покупателя всегда есть выбор. продолжает Кузьмичев. - Кроме того, динамика количества доменов в зонах .Ru и .РФ выглядит лучше самых оптимистичных прогнозов и надо признать, что повышение прошло почти незаметным для отрасли».

Насколько сократились доменные зоны Рунета

После повышения цен число доменов в доменных зонах Рунета упало, но не слишком сильно. Если в июне 2017 г. в зоне .Ru было зарегистрировано 5,53 млн доменов, то в феврале 2018 г. после повышения цен это число составило 5,51 млн (по данным сервиса statdom.ru). То есть число доменов в зоне .Ru сократилось на 200 тыс.

В зоне .РФ за аналогичный период число доменов сократилось с 900 тыс. до 850 тыс., то есть на 50 тыс. Соответственно, после повышения цен число доменов в доменных зонах .Ru сократилось на 250 тыс. В то же время когда обсуждалось повышение цен на домены, назывались куда более пессимистические прогнозы снижения числа зарегистрированных доменов: от 500 тыс. - 700 тыс. до 2 млн.