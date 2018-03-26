Таинственная компания-банкрот задолжала российскому SAP 400 миллионов

Не представленная в публичном поле санкт-петербургская ИТ-компания проиграла SAP в суде и должна будет расплатиться с долгами на 400 млн руб. Организация пытается пройти процедуру банкротства, хотя возможно ей удастся выиграть другое дело и получить 240 млн с «Юлмарта».

SAP отсудил сотни миллионов

Российскому представительству немецкой компании SAP удалось склонить на свою сторону судей в разбирательстве с организацией «Кибер системы». SAP обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6 октября 2017 г. с требованием взыскать с «Кибер систем» 356,1 млн руб. долгов и 36,6 млн руб. процентов. Таким образом, сумма претензий составила 392,7 млн руб.

Суд иск софтверного гиганта удовлетворил 16 марта 2018 г. На обжалование решения ответчику отведен месяц. В российской пресс-службе SAP в разговоре с CNews от каких-либо комментариев в отношении этого дела отказались. Обнаружить в интернете сайт «Кибер систем» с контактами компании CNews не удалось.

Из-за чего именно был суд

Как следует из судебных документов, непогашенные долги у «Кибер систем» возникли в контексте заключенного с SAP 17 марта 2014 г. соглашения в рамках партнерской программы SAP — PartnerEdge. В соответствии с этим документом, немецкая компания предоставляла «Кибер системам» права использования ПО SAP для третьих лиц, а также оказывала, в том числе, услуги по сопровождению этого софта.

SAP отсудил у российской ИТ-компании 400 миллионов

Отметим, что в настоящий момент в списке партнеров SAP на корпоративном портале компании «Кибер системы» не значатся.

Должник пытается стать банкротом

Примечательно, что с 27 декабря 2017 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает заявление «Кибер систем» о признании этой компании банкротом. Ближайшее заседание служителей Фемиды по этому делу состоится 5 апреля 2018 г.

Пока из публичных документов можно только заключить, что суд до 26 марта 2018 г. ожидает от Федеральной налоговой службы сведений о наличии у должника открытых счетов в банках, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и информацию о наличии задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет.

Возможно деньги у должника все же найдутся

Описанные разбирательства не исчерпывают список актуальных судов с участием «Кибер систем». Эта организация 14 ноября 2017 г. обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к продавцу бытовой электроники «Юлмарт». Сумма требований составляет почти 240 млн руб. — порядка 120 млн руб. долгов и 120 млн руб. неустоек. Ближайшее заседание по делу состоится 3 апреля 2018 г.

Примечательно, что 13 февраля 2018 г. российский SAP в рамках этого дела подал ходатайство о привлечении себя к участию в деле в качестве третьего лица, хотя и не заявил самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца. В этом привлечении SAP позже было отказано.

Прямой связи разбирательств SAP с «Кибер системами» и «Кибер систем» с «Юлмартом» CNews не установил. Известно, что в июне 2011 г. в «Юлмарте» заявляли о запуске проекта по внедрению ERP-системы SAP в качестве единой платформы автоматизации бизнеса. Правда, в качестве интегратора тогда была заявлена фирма «Пилот», а «Кибер систем» в тот момент еще не существовало. Организация была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в декабре 2013 г.

Несколько фактов о «Кибер системах»

По данным ЕГРЮЛ и «Контур.фокуса», учредителями «Кибер систем» в равных долях выступают Александр Горбульский и Нина Круг-Тихомирова. Последняя при этом заявлена в качестве гендиректора организации.

По итогам 2016 г. у нее было на балансе 440 млн руб. Выручка составила 326 млн руб., однако чистая прибыль — только 142 тыс. руб. Госконтрактов за «Кибер системами» не числится.