Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту

Uber продает свой бизнес в Юго-Восточной Азии конкуренту в обмен на пакет акций объединенной компании. Это третий случай за последние два года, когда Uber покидает рынок — до этого похожие сделки были заключены в России и Китае. Гендиректор компании пообещал, что это в последний раз.

Уход из Юго-Восточной Азии

Компания Uber сообщила, что продает свой бизнес по организации поездок в восьми странах Юго-Восточной Азии местному конкуренту — компании Grab. В сделку также входит продажа сервиса по доставке еды Uber Eats, который работает в трех из этих стран и намерен осуществить экспансию в остальные. СМИ заговорили о сделке в воскресенье, официальное объявление последовало в понедельник.

Grab сообщает, что приложение Uber для организации поездок будет доступно в регионе в течение двух следующих недель, а Uber Eats будет закрыт и мигрирует в GrabFood в конце мая.

Условия сделки

В обмен на свой бизнес Uber получит долю в 27,5% в Grab. Сингапурская Grab стоит более чем в $6 млрд, долю Uber СМИ оценивают не менее чем в $1,6 млрд. По условиям сделки, гендиректор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) войдет в состав совета директоров Grab. Сделка имеет смысл, поскольку у Uber и Grab есть общие инвесторы — японский финансовый конгломерат SoftBank и китайский такси-сервис Didi, отмечает ресурс TechCrunch.

Uber продает бизнес в Юго-Восточной Азии

В результате слияния Grab получит абсолютный контроль над рынком организации поездок в Юго-Восточной Азии, кроме Индонезии. Однако компания полагает, что с точки зрения сингапурского антимонопольного законодательства к сделке претензий не будет. По данным самой Grab, ее приложения были скачаны в общей сложности 90 млн раз. Через сервисы компании свои услуги предоставляют 5 млн водителей и других агентов.

Последствия для региона

Сервис организации поездок Go-Jek, который контролирует рынок заказа такси в Индонезии и оценивается примерно в $5 млрд, теперь будет находиться под большим давлением, чем ранее. Сервис получает поддержку от таких компаний как Google и Tencent. Экспансию в другие страны Юго-Восточной Азии он пока не осуществлял.

Юго-Восточная Азия, население которое превышает 600 млн человек, рассматривается как чрезвычайно перспективный рынок, поскольку многие пользователи в этом регионе как раз сейчас впервые выходят онлайн. Инвестиции Uber в развитие бизнеса на этом рынке составляют около $700 млн за последние 5 лет. Однако со всеми местными конкурентами приходится вести войну на понижение цен, что оставляет компанию без прибыли.

Из каких стран ушел Uber

Напомним, в 2016 г. Uber ушел из Китая, заключив сделку с местным конкурентом Didi, в результате чего образовалось совместное предприятие стоимостью порядка $35 млрд. В 2017 г. Uber покинул Россию, объединив бизнес по организации поездок с компанией «Яндекс». После того, как сегодня было объявлено об уходе из Юго-Восточной Азии, гендиректор Хосровшахи пообещал сотрудникам компании, что Uber больше не оставит ни одного рынка — по крайней мере, пока Хосровшахи возглавляет бизнес.

Напомним, договоренность об объединении сервисов «Яндекс.такси» и российского Uber была достигнута летом 2017 г. В объединенной компании «Яндекс» получил 59,3% акций, Uber— 36,6%. Еще 4,1% акций принадлежит менеджменту компании.

«Яндекс» вложил в новую компанию $100 млн, Uber— $225 млн. Сама компания оценивается в $3,725 млрд. Объединенную компанию возглавил гендиректор «Яндекс.такси» Тигран Худавердян.

Таксопарки и водители, сотрудничающие с «Яндекс.такси» и Uber, были переведены на единую технологическую платформу. В то же время у пользователей остался выбор между двумя приложениям. Помимо России, «Яндекс.такси» и Uber объединили свои операции в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В структуру компании также вошел сервис по доставке еды Uber Eats.