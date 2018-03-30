Как Qiwi покупала разработчика облачного автоматического маркетолога за 830 миллионов

Покупая разработчика облачных решений для автоматического маркетинга в социальных сетях Flocktory, платежная система Qiwi заплатила 37 млн руб. за отказ топ-менеджеров компании от своих опционов. У миноритариев Flocktory также есть опцион на продажу Qiwi оставшихся у них 18% акций компании, причем без их согласия не возможно принятие основных решений.

Qiwi рассказала о покупке Flocktory

Платежная система Qiwi раскрыла в своем годовом отчете условия сделки по покупке Flocktory. Эта компания разработала собственную SaaS-платформу для управления и персонализации жизненного цикла пользователей с накоплением и анализом данных.

Компания описывает свое решение как платформу для реферального маркетинга в социальных сетях, которая легко интегрируется с любым движком для интернет-магазинов. Решения компании используются в электронной коммерции, финансовой, медийной и туристической сферах.

Сделка по покупке состоялась год назад. Вместе с Flocktory были приобретены ее российская и испанская «дочки» соответственно FreeAtLast и Floctory Spain. Qiwi за 82% акций Flocktory заплатила 831 млн руб.

37 млн руб. за отказ топ-менеджеров Flocktory от реализации своих опционов

Из 831 млн руб. непосредственно за саму компанию было заплачено 794 млн руб. Оставшиеся 37 млн руб. это сумма, которую Qiwi заплатила участникам опционной программы Flocktory за отказ от своих опционов.

Покупая разработчика облачных решений для автоматического маркетинга Flocktory,

Qiwi заплатила 37 млн руб. за отказ топ-менеджеров от опционов

Flocktory имеет офисы в Москве и Мадриде. Основателями компании являются Илья Айзен, Симон Проект и Дмитрий Мацкевич. Известно, что в 2013 г. Flocktory привлекла инвестиции на сумму $1,5 млн от фонда Digital Ventures Partners.

Миноритарии Flocktory сохранили свое влияние на компанию

У основателей Flockroty осталось 18% акций компании. Согласно материалам Qiwi, акционерное соглашение компании предполагает принятие всех значимых решений только с единогласного одобрения акционеров. То есть у миноритариев Flocktory осталось влияние на компанию.

Qiwi сообщила также, что заключила два опциона (типа Call и типа Put) на выкуп у основателей Flocktory оставшихся у них акций компании. Call-опцион позволяет Qiwi выкупить эти акции у миноритариев Flocktory, Put-опцион позволяет владельцам акций продать их Qiwi.

Put-опцион может быть исполнен через год после совершения сделки в отношении половины имеющихся у миноритариев акций Flocktory. В отношении 25% от имеющихся у них акций он может быть исполнен через полтора года, и в отношении оставшихся 25% через два года после совершения сделки.

Финансовые итоги Qiwi за 2017 год

Также Qiwi сообщила об итогах 2017 г. Скорректированная чистая выручка компании выросла на 24% до 13,2 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентво по кредитам и расходом на аморитзацию) вырос на 14% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 14% до 4,05 млрд руб.

Выручка от платежного сегмента (платежные терминалы, виртуальные кошельки и т.д.) увеличилась за год на 19% до 12,6 млрд руб. Чистая прибыль от этого сегмента выросла на 34% до 7,54 млрд руб.

Сегмент потребительских финансовых сервисов (недавно запущенная карта рассрочки «Совесть») пока принес выручку в размере лишь 9 млн руб. Чистый убыток от этого сегмента составляет 2,16 млрд руб.

Общий объем платежей, прошедших через Qiwi за 2017 г., увеличился на 7,5% до 911 млрд руб. В том числе сегмент электронной коммерции вырос на 17% до 167,9 млрд руб, а сегмент денежных переводов увеличился в объеме в полтора раза, составив 238,7 млрд руб.

В то же время сегмент оплаты телекоммуникационных услуг сократился на 14% до 277,2 млрд руб., а сегмент финансовых сервисов на 9% до 238,7 млрд руб.