На рынке полупроводников рекорд роста за 14 лет. Samsung стал крупнейшим в мире чипмейкером, отодвинув Intel

Рынок полупроводников продемонстрировал в 2017 г. рост на 21,7%. Это рекордный показатель за последние 14 лет. Аналитики подтвердили, что Samsung стала лидером рынка, обогнав Intel. Ранее об этом можно было говорить только по данным самих компаний.

Рынок полупроводников

Объем рынка полупроводников в 2017 г. составил $429,1 млрд, что на 21,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Таким образом рынок продемонстрировал самый значительный годовой рост за последние 14 лет, отмечает исследовательская компания IHS Markit. Из этой суммы почти $251 млрд приходится на 10 лидирующих компаний.

В частности, Samsung увеличила за год свою выручку от полупроводников до $62 млрд, показав годовой рост на 53,6%, что является рекордным показателем за всю историю компании. IHS Markit подтверждает данные о том, что южнокорейская компания заняла на рынке полупроводников лидирующее положение, отодвинув Intel с объемом полупроводниковый выручки $61,4 млрд и годовым ростом на уровне 11,7% на второе место впервые за 25 лет.

Компания SK Hynix, также южнокорейская, находится на третьем месте с объемом выручки $26,6 млрд, однако именно она показала самые высокие темпы роста — 81,2%. Второе место по темпам роста занимает американская Micron с результатом 79,7%. Если говорить об объемах продаж, Micron находится на четвертом месте с выручкой $22,8 млрд. Пятое место занимает Broadcom с выручкой $17,4 млрд и годовым ростом на 16%.

Среди полупроводниковых компаний, не имеющих собственных производственных мощностей, лидером по-прежнему является Qualcomm с выручкой $16,9 млрд и годовым ростом на 9,5%. В общем рейтинге Qualcomm занимает шестое место, на которое переместилась с третьего. На втором месте в фаблесс-списке и десятом в общем зачете находится nVidia с показателем годового роста 42,3% и выручкой $8,6 млрд.

Рынок по сегментам

Интегральные схемы памяти остаются самым быстрорастущим сегментом рынка полупроводников — в 2017 г. они показали рост на 60,8% по сравнению с 2016 г. Подсегмент памяти типа DRAM вырос на 76,7%, а памяти типа NAND — на 46,6%. Для обеих указанных категорий это самый высокий темп роста за последние 10 лет. Результат был достигнут во многом потому, что цены на память повысились в связи с недостатком предложения при растущем спросе.

Лидеры рынка полупроводников и их результаты

По словам старшего директора IHS Markit по памяти и хранилищам Крейга Стайса (Craig Stice), ИТ-отрасль переходят с памяти типа 2D NAND на 3D NAND, результатом чего и является дисбаланс спроса и предложения. По состоянию на начало 2018 г., на выпуск 3D NAND перешли уже три четверти производителей, что должно поспособствовать росту предложения.

Не считая памяти, рынок полупроводников показал годовой рост на 9,9%, во многом благодаря продажам твердотельных накопителей. Примечательно, что продажи полупроводников, используемых для приложений обработки данных, выросли под конец года на 33,4%. В этом сегменте Intel остается лидером, ее продажи вдвое превосходят продажи Samsung, занимающей второе место.

Intel и Samsung

В январе Samsung опубликовал отчет об итогах 2017 г., из которого следует, что на продажах полупроводниковых чипов памяти компания заработала $69,1 млрд. Эта сумма превысила ранее объявленные рекордные показатели Intel — $62,8 млрд. В результате последняя потеряла лидерство в рейтинге продаж, которое удерживала с 1992 г.

Ранее опубликованный отчет Intel свидетельствует о том, что минувший год в плане экономических показателей был для компании достаточно неплохим. Продажи чипов выросли на 6%, но основная часть этого роста пришлась на компьютеры и ноутбуки. На этом рынке Intel, по оценкам экспертов Bloomberg, все еще успешен: процессоры и микрочипы компании установлены в 90% персональных компьютеров.

Однако успех Samsung в очередной раз демонстрирует важность подобных технологий и на постоянно растущем рынке смартфонов. Свою роль играет и увеличение популярности интернета вещей, а также рост числа подключенных автомобилей.