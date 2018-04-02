Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone

Терри Майерсон, один из ветеранов управленческого звена Microsoft, недавно покинувший компанию в рамках крупной реорганизации, рассказал о причинах провала Windows Phone. По его мнению, использование ядра Windows CE в ранних версиях новой ОС стало ключевым фактором, предопределившим судьбу Windows Phone.

Провал Windows Phone

Недавно покинувший пост исполнительного вице-президента Microsoft подразделения разработки Windows и устройств на ее основе Терри Майерсон (Terry Myerson) объявил ядро операционной системы Windows CE, использовавшееся в ранних версиях Windows Phone, главной причиной провала этой мобильной ОС. Помимо этого, он выразил сомнение в правильности выбранной Microsoft бизнес-модели.

«Вспоминая тот этап моей карьеры, не могу не упомянуть о главном извлеченном мною уроке: успех возможен лишь при наличии особого сочетания выбранной бизнес-модели, клиентского опыта и технологий, – поделился Майерсон воспоминаниями на своей странице в социальной сети Linkedin. – Сейчас уже ясно, что бизнес-модель, предложенная Android, была более прогрессивной, а использование устаревшей Windows CE, разработанной для небольших встроенных систем, оставила нас навсегда на шаг позади».

Кроме того, Майерсон посетовал на то, что не все планы удалось воплотить в жизнь за время его пребывания на посту. Но несмотря на это он считает, что его команда сделала все возможное для достижения успеха.

«Разработка Windows Phone стала для нас серьезным вызовом, – говорит он. – Об этом многое было сказано. Я очень горжусь тем, что был частью команды. Мы привнесли инновации в клиентский опыт владельцев телефонов. У нас были инновационные планы, касающиеся бизнес-модели, так и не увидевшие свет. Мы очень старались, но индустрия двигалась вперед быстрее нас».



«Наследство» Windows CE

В конце 2008 г. Терри Майерсон, ранее занимавшийся разработкой Microsoft Exchange, был назначен главой подразделения мобильных разработок. По его распоряжению работа над Windows Mobile была полностью свернута в пользу разработки новой системы, способной составить конкуренцию iPhone.

Первая версия новой операционной системы под названием Windows Phone 7, призванная заменить Windows Mobile, с полностью переработанным пользовательским интерфейсом и улучшенной интеграцией с сервисами Microsoft, увидела свет в октябре 2010 г.

«Когда мне предложили возглавить разработку Windows Mobile, я знал, что нам предстоит колоссальная работа над ОС, которая даже не была оптимизирована для работы на устройствах с Touchscreen и не имела магазина приложений, – отметил Майерсон. – Мне было довольно страшно, но я был горд полученной возможностью все изменить. Спустя 10 дней я переехал в свой новый офис».



Вплоть до версии 8 Windows Phone базировалась на ядре Windows CE, при этом не будучи обратно совместимой с предшественницей – Windows Mobile. Впоследствии уже привычное посльзователям десктопных версий Windows ядро NT стало основой и для мобильной версии ОС.

В январе 2015 г. Windows Phone прекратила свое существование. На смену не слишком успешной ОС пришла Windows 10 Mobile – специальная редакция Windows 10, опирающаяся на Universal Windows Platform. Универсальная платформа Windows позволила запускать приложения Windows 10 на любой аппаратной платформе, поддерживающей Windows 10 или Windows 10 Mobile.

Провал проекта в цифрах

По данным ресурса Liveinternet, ориентированного на русскоязычную аудиторию, в марте 2018 г. лишь 0,6% уникальных посетителей этого сайта использовали устройства под управлением Windows Phone. В то же самое время, Android и iOS установлены на 50,5% и 17,2% мобильных гаджетов соответственно.

Зарубежный сервис Netmarketshare подтверждает непопулярность Windows Phone также вне России и стран СНГ, оценив долю устройств, использующих мобильную операционную систему Microsoft в мире, в 0,13%. Доля Android на планете составляет 32,45%, а iOS отдают предпочтение 16,03% пользователей.

Альтернативная точка зрения на проблему

Существует и иной взгляд на причины неудач Microsoft в сфере мобильных технологий. Например, буквально следом за Мейерсоном свою версию при помощи личного Twitter-аккаунта озвучил Брэндан Уотсон (Brandon Watson), бывший старший директор проекта Windows Phone (с марта 2010 г. по февраль 2012 г.). Он обвинил в провале компании производителей гаджетов и операторов мобильной связи, которые, по его словам, не оказывали Microsoft никакой поддержки, отдавая предпочтение Apple и Google.