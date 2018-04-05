Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter

Экс-глава «Мегафона» Иван Таврин может заработать до $22,5 млн на предстоящем IPO сервиса HeadHunter. Ранее Таврин имел опцион на выкуп HeadHunter, но отказался от его реализации.

Неожиданный бенефициар IPO HeadHinter

Предварительный проспект первичного размещения ценных бумаг рекрутингового сервиса HeadHunter содержит интересный пункт. Около 9% прибыли, которую нынешние владельцы сервиса фонд «Эльбрус-Капитал» и американская инвестиционная компания Goldman Sachs заработают от сделанных ими инвестиций в HeadHunter, получит известный медиа-бизнесмен Иван Таврин.

Речь идет, в том числе, и о разделе прибыли от проведения IPO. HeadHunter собирается провести IPO на американской бирже NASDAQ. Существующие акционеры площадки в ходе размещения намерены продать акции на сумму до $250 млн. Соответственно, Таврин может заработать на IPO HeadHunter до $22,5 млн.

Кто такой Иван Таврин и что у него общего с Алишером Усмановым

Таврин в начале 2000-х годов стал скупать региональные телевизионные и радиостанции. Часть региональных телестанций впоследствии была перепродана ТВ-3. В конце 2000-х Таврин и Алишер Усманов, основной акционер «Мегафона» и Mail.ru Group, объединили свои телевизионные активы в холдинг ЮТВ.

В 2015 г. ЮТВ установил контроль над другим телевизионным холдингом – «СТС-Медиа». В конце 2017 г. Таврин выкупил у Усманова долю в их совместном холдинге.

Как Таврин был связан с «ВКонтакте» и HeadHunter

В 2014 г. Иван Таврин приобрел у основателя социальной сети «Вконтакте» 12% в данном проекте. Вскоре Таврин перепродал данный пакет Mail.ru Group, которая благодаря данной сделки смогла увеличить свою долю в социальной сети до 52%.

Иван Таврин, бывший гендиректор «Мегафона», заработает $22,5 млн

на IPO HeadHunter, не имея бумаг компании

Выкупая долю Таврина в Mail.ru Group, холдинг предоставил ему опцион на выкуп 100% акций HeadHunter. Цена реализации данного опциона не раскрывалась. Но известно, что его справедливая стоимость составляла 200 млн руб., то есть стоимость реализации опциона была на указанную сумму меньше рыночной стоимости HeadHunter.

Как Mail.Ru Group несколько раз продавала HeadHunter

В итоге Таврин отказался от реализации опциона и Mail.ru Group стала искать новых покупателей на HeadHunter. Таковым стал фонд «Эльбрус-Капитал», согласившийся заплатить за данный актив 9,5 млрд руб.

Однако сделка не состоялась. Но в 2016 г. Mail.ru Group все-таки смогла продать HeadHunter: покупателем стал консорциум во главе с тем же «Эльбрус-Капитал», причем сумма сделка практически не изменилась, составив 10 млрд руб. Правда, за прошедшее время в долларовом выражении стоимость HeadHunter упала примерно в полтора раза.

Из раскрытого недавно проспекта HeadHunter следует, что совладельцем площадки также является Goldman Sachs. Этой компании принадлежит 40% акций HeadHunter, 59,9% - у «Эльбрус-Капитал».

За что Таврин получит свою прибыль

«Эльбрус-Капитал» является давним партнером Таврина. В частности, фонд и его управляющий Дмитрий Крюков являются совладельцами созданного Тавриным холдинга «Выбери Радио».

В проспекте HeadHunter отмечается, что Иван Таврин не является акционером площадки. Кроме того, Таврин не оказывал каких-либо услуг в связи с покупкой фондом «Эльбрус-Капитал» HeadHunter. Но полученное им право на прибыль от инвестиций в HeadHunter связано с наличием у него в прошлом привилегированных прав на покупку акций HeadHunter.

Деловой партнер Таврина Алишер Усманов в своем видеообращении к блогеру Алексею Навальному заявлял: «Иногда людям платят за то, что они чего-то не делают».