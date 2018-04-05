«Мегафон» и Mail.Ru купили собственное такси

«Мегафон» и Mail.Ru приобрели около 50% московского сервиса по заказу такси CityMobil. На базе этого же сервиса создать собственную службу организации поездок пытался МТС, но потом отказался от этой идеи.

Инвестиции «Мегафона» и Mail.Ru

Сотовый оператор «Мегафон» и интернет-компания Mail.Ru примут участие в инвестиционном раунде, который проводит московский сервис по заказу такси CityMobil. Общая сумма инвестиций, привлеченных в ходе раунда составляет порядка $35 млн.

На своем сайте «Мегафон» сообщает, что он вложит в CityMobil порядка $14 млн, получив за это до 31% акций. Непосредственно инвестиции осуществит компания «Мегалабс», дочерняя структура «Мегафона». В сумму инвестиций помимо приобретения доли входят дополнительные взносы в уставный капитал CityMobil.

В свою очередь Mail.Ru также объявила на своем сайте, что намерена инвестировать в CityMobil до $12 млн в обмен на 26% акции. По словам гендиректора российской Mail.Ru Бориса Добродеева, в будущем CityMobil будет взаимодействовать с сервисом доставки еды Delivery Club, принадлежащим Mail.Ru.

Оба покупателя упоминают об участие в раунде других инвесторов. Также оба сообщают об отсутствие планов по консолидации CityMobil.

Что такое CityMobil

Изначально CityMobil работал на рынке заказа такси без подключения к интернету. Однако позднее у сервиса появилось приложение, на которое он переориентировал бизнес. В настоящий момент более 65% поездок организовывается с помощью приложения. Сохраняется возможность заказа такси с помощью оператора, а также на веб-сайте.

«Мегафон» и Mail.Ru купили доли в сервисе по заказу такси CityMobil

По данным ресурса Kartoteka.ru, 47,5% акций ООО «Ситимобил» принадлежит предпринимателю Араму Аракеляну. Еще 35,84% принадлежат ООО «Компания А.В.А» Владислава Абрамяна, а 16,66% находится в собственности Феликса Вартаняна. По итогам 2016 г. выручка сервиса составила 387 млн руб., чистая прибыль достигла при этом 52 млн руб.

На базе CityMobil в октябре 2017 г. был запущен сервис «МТС такси», ставший результатом партнерского соглашения между сотовым оператором и организатором поездок. Примечательной особенностью сервиса являлось то, что у клиентов была возможность оплатить поездку бонусными баллами, полученными по программе лояльности МТС. После этого оператор сам рассчитывался с водителями наличными. Сервис был закрыт в марте 2018 г., поскольку МТС не видел для себя больших перспектив на рынке заказа такси.

Рынок заказа такси в России

В отличие от МТС, «Мегафон» считает рынок заказа такси в России довольно перспективным. «Рынок услуг онлайн-заказа такси развивается ускоренными темпами и готов совершить еще один рывок благодаря действиям новых игроков, которые предлагают прорывные технологические и маркетинговые идеи», — так прокомментировал приобретение доли в CityMobil исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

В 2017 г. на российском рынке заказа такси действительно появилось несколько крупных новых игроков. В частности, было объявлено о слиянии сервиса «Яндекс.Такси» с операциями Uber в России и ряде постсоветских стран. «Яндекс» получил в объединенном предприятии 59,3% акций, Uber — 36,3%. При этом «Яндекс» вложил в новую структуру $100 млн, а Uber — $225 млн. Не исключено, что в первой половине 2019 г. объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber проведет IPO (публичное размещение акций) на одной из западных фондовых площадок.

Также в 2017 г. на российском рынке организации поездок образовалась группа компаний «Везет», возникшая путем слияния агрегаторов Fasten (торговые марки RedTaxi и «Такси Сатурн») и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»). Клиенты «Везет» могут заказывать такси по телефону или через мобильное приложение. Сервис доступен в 100 городах России, а также в Казахстане и в Чехии. Создание мега-агрегатора такси вызвало сомнения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые она высказала с некоторым опозданием.

Крупнейший акционер группы «Везет» — фонд UFG Private Equity, вложивший в сервис менее $100 млн. Также долей в компании владеет ее гендиректор Евгений Львов. В конце 2017 г. фонд Almaz Capital вошел в число акционеров группы «Везет», вложив в компанию $10 млн.