Глава Mail.ru инвестирует в «умные» велосипеды

Созданный Дмитрием Гришиным из Mail.ru Group венчурный фонд Grishin Robotics инвестировал в перспективную бразильскую компанию Yellow, планирующую предоставлять услуги «умного» велопроката. Стартовой площадкой проекта станет Сан-Паулу, один из крупнейших городов Южной Америки, где Yellow планирует первоначально разместить 20 тыс. велосипедов.

Гришин инвестирует в Yellow

Венчурный фонд Grishin Robotics, основанный председателем совета директоров и сооснователем Mail.Ru Group Дмитрием Гришиным, вложил средства в бразильский стартап Yellow. Компания занимается разработкой сети «умных» велосипедов и прочих сервисов личного городского транспорта.

Компания выступила в роли совместного (с бразильским венчурным фондом Monashees+) лидирующего инвестора в раунде на $9 млн.

По мнению Дмитрия Гришина, Бразилия является перспективным рынком для данного бизнеса. «Особенности законодательного регулирования и предпочтения местных жителей значительно отличаются от страны к стране, – отметил он. – Мы всегда считали что наибольшие шансы на успех – у компаний, сфокусированных на конкретных территориях. Бразилия – очень привлекательный рынок для "умных" велосипедов и других инновационных средств личного передвижения».

Популярность велосипедов в крупных бразильских городах высока как никогда. Причиной тому – неэффективная система общественного транспорта и критическая загруженность дорог автомобилями. Одной из мер, предпринятых местными властями, стало увеличение количества велосипедных дорожек. К примеру, общая протяженность велосипедных полос в Сан-Паулу выросла в восемь раз за последние четыре года.

В случае успеха Yellow намеревается расширить перечень предлагаемого личного транспорта за счет «умных» электрических самокатов.



Что такое Yellow

Yellow была создана Ариэлем Ламбрехтом (Ariel Lambrecht) и Ренато Фрейтасом (Renato Freitas), продавшими райдшеринговую фирму 99 компании Didi за $1 млрд в марте 2018 г. Третим сооснователем стал Эдуардо Муса (Eduardo Musa) – бывший исполнительный директор крупного производителя велосипедов Caloi.

На первом этапе Yellow планирует ввести в обращение 20 тыс. «умных» велосипедов, не требующих велостанции (Bike Docking Station). К концу лета 2018 г. должна быть покорена планка в 100 тыс. единиц. На пике число велосипедов Yellow, занятых в прокате, достигнет миллиона.

«Умные» велосипеды Yellow первыми появятся в Сан-Паулу

Бразилия является одним из крупнейших производителей велосипедов, благодаря чему Yellow сможет минимизировать затраты на закупку оборудования и логистику.

Как работает «умный» велосипед

«Умные» велосипеды оснащаются недорогим бортовым компьютером с доступом к интернету и опционально – электродвигателем. Благодаря этому клиент велопроката может легко найти ближайший к себе велосипед, оставленный предыдущим пользователем, оплатить услугу и разблокировать транспортное средство – и все это с помощью мобильного приложения. Таким образом, полностью отпадает необходимость в размещении специальных велопарковок или велостанций, а также в регулировании количества единиц техники на каждой отдельно взятой точке велопроката. Система является саморегулирующейся.

Несколько фактов о Grishin Robotics

Grishin Robotics – венчурный фонд, созданный Дмитрием Гришиным в июне 2012 г. Фонд инвестирует в стартапы в области «умного» оборудования, робототехники, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения.

Напомним, что в марте 2018 г. фонд вложил $16,5 млн в Starsky Robotics, разработчика автономных грузовиков. В январе 2017 г. компания объявила об инвестировании в стартап Starship, создателя системы локальной доставки товаров с использованием автономных мобильных роботов.

По данным официального сайта фонда, капитал Grishin Robotics составляет порядка $100 млн. Первоначально Гришин инвестировал в фонд $25 млн.

Самая крупная инвестиция за время существования фонда – $44,2 млн в платформу для изучения электроники и прототипирования littleBits в июне 2015 г.