Экс-коллега Павла Дурова обвинил его в лукавстве: У Telegram есть ключи, которые просит ФСБ

По мнению экс-сотрудника «Вконтакте» и «Телеграфа», основатель Telegram лукавит, когда заявляет о невозможности расшифровки сообщений, которыми обмениваются пользователи мессенджера. У работников Telegram есть доступ к переписке, либо существует техническая возможность его получить.

Сообщения в Telegram можно расшифровать

Антон Розенберг, бывший заместитель технического директора «Вконтакте», в интервью RT обвинил Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, в лукавстве и манипуляции фактами относительно невозможности предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей сервиса.

По словам Розенберга, технология «сквозного» (end-to-end) шифрования, в процессе которого сообщения подвергаются обработке криптографическим алгоритмом на устройстве отправителя и расшифровываются непосредственно у адресата, применяется только в так называемых секретных чатах. Они, якобы, крайне непопулярны (востребованы лишь у 2% пользователей) из-за доступности только с одного устройства. В то же время личные сообщения, переписка в группах/супергруппах, а также публикации на каналах Telegram хранятся в «облаке» сервиса и могут быть элементарно расшифрованы при помощи известных публичных ключей.

«В целом хранение таких чатов аналогично хранению сообщений во «Вконтакте», – отметил Розенберг.

Большинство сообщений Telegram хранится в «облаке» компании и могут быть расшифрованы

По мнению экс-сотрудника, со стороны Дурова было бы правильнее публично разъяснить принципы работы Telegram и реализовать «сквозное шифрование» во всех типах чатов мессенджера.

Напомним, что 6 апреля 2018 г. Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram в России. Ранее представители компании заявили о невозможности предоставления ФСБ ключей шифрования.

История конфликта

Отношения между Антоном Розенбергом и его бывшими коллегами по Telegram и «Вконтакте» переживают непростые времена. В сентябре 2017 г. создатели Telegram подали на него в суд за то, что он указал Telegram Messenger местом своей работы на личной странице в социальной сети Facebook. Истец намеревался взыскать с него 100 млн руб. в качестве компенсации упущенной выгоды из-за разрыва договора между компаниями «Телеграф», сотрудником которой являлся Розенберг, и Telegram Messenger LLP, зарегистрированной в Лондоне. Ответчик себя виноватым не признавал, так как, по его словам, не подписывал никаких соглашений о неразглашении информации при устройстве на работу.

После этого Розенберг опубликовал собственную версию истории конфликта с Павлом Дуровым и его братом Николаем Дуровым. В соответствии с ней причиной возникновения противоречий стали личные мотивы. В результате конфликта Розенберг был уволен за прогулы. С подобной формулировкой он не согласился и подал в суд на компанию за несправедливое увольнение.

Дело было рассмотрено в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. По его итогам Антон Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», которую он называл российким юридическим лицом Telegram. Розенберг отказался от претензий в адрес «Телеграфа» в обмен на компенсацию, сумма которой составила более 1,7 млн. руб.