В России готовят закон о полном удалении предустановленного ПО

ФАС представила проект дорожной карты развития конкуренции в сфере ИТ. В том числе законодательно будет обеспечена предустановка на компьютеры и смартфоны отечественного ПО и одновременно возможность удаления предустановленного производителем ПО.

ФАС обеспечит конкуренцию в сфере ИТ

Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по развитию конкуренции в области информационных технологий одобрил положения подготовленной службой проекта дорожной карты по развитию конкуренции в сфере ИТ. Документ был разработан в рамках реализации утвержденного Президентом России Владимиром Путиным Национального плана по развитию конкуренции.

Проект дорожной карты был представлен начальником Управления регулирования связи и ИТ ФАС Еленой Заевой. Документ содержит мероприятия по направлениям ИТ, телекоммуникации и телерадиовещания.

Законодательная норма о предустановке отечественного ПО и удаления предустановленного ПО

В сфере ИТ наиболее интересная задумка ФАС на законодательном уровне установить требования к пользовательскому оборудованию связи (компьютеры, смартфоны) по наличию предустановленных отечественных программных продуктов (сервисных приложении) аналогичной функциональности.

Напомним, что в одобренной ранее Правительством программе «Цифровая экономика» уже содержится пункт об обязательной предустановке отечественных антивирусов на все ввозимые в страны ЕАЭС (Евразийское экономическое содружество) компьютеры.

ФАС придумала, как навести конкуренцию в российских ИТ

Одновременно на законодательном уровне должны быть установлены требования к пользовательскому оборудованию связи по обеспечению возможности полной удаляемости предустановленных программ для ЭВМ (приложений), за исключением сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования.

«Мы хотим упростить возможности использования абонентами оконечных устройств, чтобы потребители более благоприятно себя чувствовали, - заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. - С этой целью мы обеспечим возможность предустановки дополнительных сервисов на коммуникаторы пользователей и возможность заменять сервисы, которые изначально предустановленны, на те, которые востребованы каждым конкретным гражданином. Такая возможность сквозного улучшения ситуации - от разработчиков ПО и до включения в эти процессы граждан и абонентов - позволит в течение ближайших трех лет благоприятно скажется на развитие отечественной экономике».

Приоритетные условия госзакупок для разработчиков отечественного ПО

Одной из своих задач в сфере ИТ ФАС видит в содействие повышению конкурентоспособности ПО, произведенного в России. С этой целью будут установлены требования по определению российской принадлежности ПО на основе сведений о включении в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Кроме того, будут расширены ограничительные требования постановления Правительства о запрете закупок для госнужд иностранного ПО, имеющего российские аналоги, на сервисные платежи и работы по созданию новых программных продуктов, основанных на лицензируемом ПО. Также будет проведен анализ влияния мер по импортозамещению ПО на экономическое развитие страны.

Для разработчиков отечественных программных продуктов будут сформированы условия недискриминационного участия в закупках ПО для государственных и муниципальных нужды. Речь идет об установлении типовых условий контрактов для таких классов, как офисное, антивирусное, бухгалтерское ПО и ПО в сфере документооборота. Также будут установлены типовые условия контрактов для закупки товаров, работ, услуг для хранения и обработки данных, включая облачные сервисы.

Еще одна предлагаемая мера – повышение эффективности и обеспечение развития конкуренции при стимулировании развития и использования программных продуктов отечественной разработки. С этой целью будет определен перечень критически важных объектов существующей инфраструктуры в различных отраслях экономики, сформированы критерии оценки возможности (с учетом соответствующего аппаратного обеспечения) и необходимости импортозамещения в критически важных объектах существующей инфраструктуры.

В ФАС надеются, что благодаря предлагаемым мерам доля российских программных продуктов в сфере ИТ, особенно в социально-значимых отраслях (энергетика, ЭКХ, здравоохранение, образование, транспорт, безопасность), включая предоставление услуг в формате облачных сервисов, будет расти не менее чем на 10% ежегодно.

Создание единой среды доверия

Планируется создать единую среду доверия, ввести процедуру реализации документооборота в электронном виде и устранение правовых пробелов. В частности, должны быть обеспечены условия юридически значимого обмена документами в электронном виде, в том числе между юридическими лицами и между юридическими и физическими лицами.

В том числе данное мероприятие предполагает создание единой среды использования и признания электронных подписей на принципах недискриминационности участников, определение сферы обращения юридически значимых документов в электронной форме и требований к электронным документам, а также обеспечения хранения, воспроизведения, копирования документов в электронном виде.

Кроме того, для операторов электронного документооборота планируется установить обязанность осуществлять обмен счетами - фактурами с каждым из операторов электронного документооборота.

Упрощение строительства сетей связи и ввода радиоэлектронных средств

В области телекоммуникаций к июлю ФАС намерен завершить «борьбу» за отмену внутрисетевого роуминга. В том числе для этой цели планируется порядок присоединения и пропуска трафика сетей электросвязи. Также планируется упростить условия строительства и эксплуатации сетей связи и обеспечить недискриминационный доступ операторов связи к инфраструктуре универсальных услуг связи (за это сферу отвечает «Ростелеком»).

Планируется ввести механизмы выявления и пресечения мошеннических действий на сетях электросвязи с использованием специального абонентского оборудования, в том числе со стороны взаимодействующих операторов связи – конкурентов.

Кроме того, планируется упростить доступ операторов электросвязи к объектам электросетевого хозяйства. В частности, речь идет о подключении объектов, обеспечивающих связью автомобильные дороги, и упрощение подключения объектов в многоквартирных домах.

Также планируется упростить процедуры получения оператором связи санитарно-эпидеомиологических заключений Роспотребнадзора на проектную документацию (форма Р1) и ввод в эксплуатацию передающих радиотехнических объектов (ПРТО, форма Р2). В частности, должны быть введены механизмы, предусматривающие применение электронного документооборота при получении заключений между территориальными органами Роспотребнадзора и операторами связи.

В данной части в ФАС хотят еще и пересмотреть действующий параметр по радиоизлучению ПРТО – 10 мкВт/см2 – в сторону его уменьшения. Также должна быть произведена замена разрешительной процедуры при получении формы Р2 на уведомительную с периодичностью проведения инструментального (производственного) контроля – не более одного раза в три года.

Другое запланированное мероприятие – сокращение сроков принятия решения о присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала и оформления разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных каналов (РЭС). Речь идет о сокращении срока принятия соответствующих решений с 55 до 40 рабочих дней.

Также в ФАС хотят упростить строительство сооружений связи. Для этого должен быть определен перечень сооружений связи (линейно-кабельных сооружений и антенных опор), не требующих получения разрешения на строительство. Предлагаемая мера позволит до 6 месяцев сократить сроки развертывания сетей связи, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах.

Для операторов связи должен быть закреплен унифицированный порядок доступа к объектам государственной и муниципальной собственности для целей размещения сетей связи. В том числе должны быть закреплены и правила формирования арендной платы.

Также для операторов связи предлагается ввести возможность поэтапной оплаты за частоты по итогам аукциона, в том числе с момента фактического начала использования частот. Это позволит обеспечить сохранение операторам инвестиций в развитие современных технологий в области связи. Напомним, первые аукционы по продаже частот в России прошли в 2015 г. и в 2016 гг.

Еще одна предлагаемая ФАС мера – обеспечение недискриминационного доступа операторов связи к объектам общей собственности многоквартирных жилых домов в целях размещения сетей связи для обеспечения оказания услуг связи жильцам. Это позволит пользователям услуг связи иметь возможность выбора оператора связи и обеспечить справедливую конкуренцию на рынке.

Упростить ТВ-операторам условия подключения к сети РТРС

В сфере телерадиовещания планируется поменять правила присоединения ТВ-операторов к государственной «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС). Все российские ТВ-операторы обязаны бесплатно транслировать и для каналов, и для абонентов 20 российских общедоступных телеканалов.

В 2015 г. в законодательстве была закреплена норма, по которой, при наличии технической возможности, операторы должны брать сигнал таких каналов у РТРС. Операторы телевещания были недовольны этим нововведением, так как для них в большинстве случаев удобнее брать сигнал с эфира.

В проекте дорожной карты указывается, что данная норма создала барьер для доступа на рынок телевещания из-за существенных затрат. В этой связи планируется уточнить процедуру подтверждения или наличия технической возможности подключения ТВ-операторов к сети РТРС, установить требования по опубликования соответствующей информации и закрепить право ТВ-операторов присоединяться к сети РТРС как напрямую, так и через других операторов.

По задумке ФАС, предлагаемые меры позволят к 2020 г. обеспечить не менее, чем в 80% городов с численностью населения более 20 тыс. человек наличия не менее трех операторов, предоставляющих услуги связи для целей передачи телесигнала.