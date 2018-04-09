«Ростелекому» дадут на обслуживание электронного правительства на 270 миллионов меньше, чем 3 года назад

Неизменный исполнитель работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства «Ростелеком» с 2015 г. получает на этот проект от Минкомсвязи с каждым годом все меньше денег. Причина оказалась не в оптимизации расходов, а в сокращении обслуживаемых информсистем. CNews определил, каких именно.

Электронное правительство дешевеет

Как обратил внимание CNews, анализируя сайт госзакупок, масштабные контракты, которые Минкомсвязи ежегодно заключает с «Ростелекомом» на эксплуатацию так называемой инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) существенно уменьшаются в цене уже третий год подряд. Пропорционально им уменьшается и стоимость тематических субподрядов «Ростелекома» с его «дочкой» — «РТ лабс».

Так, в 2015 г. на эксплуатацию ИЭП Минкомсвязи выделило 2,035 млрд руб., увеличив впоследствии сумму договора до 2,161 млрд руб. В 2016 г. на эти же цели оператору было передано 2,035 млрд руб., но уже без всякого последующего дофинансирования проекта. В 2017 г. «Ростелекому» досталось только 1,816 млрд руб. Заключенный 10 января 2018 г. контракт на работы в последующие 12 месяцев уменьшился до 1,765 млрд руб. Это меньше суммы трехлетней давности на 270 млн руб. или на 13,3%.

Что касается «РТ лабс», то динамки изменения стоимости ее субподрядов по рассматриваемой тематике примерно та же. В 2015 г. «дочке» «Ростелекома» досталось 976,2 млн руб. с последующим увеличением суммы контракта до 1,171 млрд руб. В 2016 г. «РТ лабс» получили 1,123 млрд руб., в 2017 г. — 988,7 млн руб. Опубликованный в конце марта условный тендер на 2018 г. имеет цену договора на уровне 932 млн руб. Таким образом, за три года «доходы» компании в рамках эксплуатации ИЭП сократились на 239 млн руб. или на 20,4%.

По сравнению с 2015 г. «Ростелеком» стал получать на эксплуатацию ИЭП на 270 млн руб. меньше

В «Ростелекоме» объяснили CNews тенденцию к удешевлению эксплуатации инфраструктуры электронного правительства сокращением количества информационных систем, подлежащих эксплуатации, а также исключением из контракта отдельных видов работ по сопровождению инфраструктуры. При этом из комментариев собеседников CNews можно было заключить, что за последние годы в ИЭП появилось значительное число новых пользователей, что привело к увеличению нагрузки на информационные системы.

На данный момент услуги по эксплуатации информсистем ИЭП включают в себя исправление ошибок в программном обеспечении ИЭП, профилактику и предотвращение аварий, сопровождение изменений.

Какие системы ИЭП исчезли из контракта

Название исключенных из контракта на эксплуатацию ИЭП информсистем в пресс-службе оператора не конкретизировали. Однако ответ на этот вопрос можно найти на сайте госзакупок — в документах, касающихся техзаданий «Ростелекома» для «РТ лабс» (базовые ТЗ для самого «Ростелекома» Минкомсвязи традиционно в публичный доступ не выкладывает).

Из документов следует, что в 2015 г. обслуживаемая «РТ лабс» инфраструктура электронного правительства включала 16 систем. В ее состав входили Единый портал госуслуг (ЕПГУ), Единая система межведомственного электронного взаимодействия. (СМЭВ), Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единая система нормативно-справочной информации (ЕСНСИ), Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве госуслуг» (АИС ФТЦ), система досудебного обжалования действий чиновников при предоставлении госуслуг (ФГИС ДО), система для анализа информации о государственных и муниципальных торгах (ПГП), Система контроля и управления функционированием для управления и мониторинга ИЭП (СКУФ).

Также в ИЭП входили система Головного удостоверяющего центра (ИС ГУЦ), система «Управление ведомственной и региональной информатизацией» (АИС УВиРИ), Национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин (ФГИС ФАП), Экспертная система центров телефонного обслуживания граждан и организаций в составе информсистемы центров телефонного обслуживания (ЭС ЦТО), федеральный и тестовый центры обработки данных ИЭП (ФЦОД и (ТЦОД).

Кроме того ИЭП включала Национальную платформу распределенной обработки данных — для предоставления госорганам, коммерческим организациям и гражданам управления услугами по моделям облачных вычислений SaaS, PaaS, IaaS (НПРОД) и обеспечения возможности по развертыванию внешних частных облаков, публичного облака и гибридных облаков.

К 2018 г. систем стало 11. Из контракта «РТ лабс» исчезли ИС ГУЦ, АИС УВиРИ, ФГИС ФАП, ЭС ЦТО, ФЦОД, ТЦОД и НПРОД. Однако при этом добавились интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (ИС РОИ) и Система управления информсистемами ИЭП, предназначенная для внесения изменений в работу систем, входящих в состав инфраструктуры электронного правительства (СИЭП).

Доходность «Ростелекома» и «РТ лабс» от ИЭП

Напомним, что по факту «Ростелеком» является бессменным и единственным исполнителем работ как по эксплуатации, так и по развития инфраструктуры электронного правительства с 2009 г.

В отношении развития ИЭП в 2015 г. CNews выяснил, что не меньше 40% средств, выделенных в тот год Минкомсвязи «Ростелекому» при посредничестве «РТ лабс» было передано ряду организаций в рамках субподрядов третьего уровня — с «маржой» на каждом из субподрядных этапов. Например, контракт на развитие единого пространства доверия электронной подписи Минкомсвязи подписало с «Ростелекомом» за 25 млн руб., «Ростелеком» по этому проекту привлек на субподряд «РТ лабс» за 22,16 млн руб., а «РТ лабс» перенаправила работы «Восходу» за 21,25 млн руб. Состав этих работ на всех этапах передачи по цепочке не менялся.

В Минкомсвязи тогда в разговоре с CNews отметили, что в существующих условиях «Ростелеком» волен распоряжаться передаваемыми ему министерством контрактами по данной тематике на свое усмотрение.

В «Ростелекоме» на вопрос CNews, в чем был смысл заключения части контрактов с «РТ лабс», если потом они все равно были отданы другим субподрядчикам, причем с маржой на каждом из этапов, ответили неопределенно. В самой «РТ лабс» сообщили CNews, что компания в качестве ведущего системного интегратора берет на себя функции по ведению проектов, архитектурному надзору, координации работ различных участников проектов, проведении приемо-сдаточных испытаний и выводу в продуктивную среду новых разработок.