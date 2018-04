ФБР арестовало один из старейших в мире сайтов объявлений

Арест Backpage.com

Правительство США арестовало Backpage.com — один из самых старейших и известнейших в интернете сайтов объявлений, основанный в 2004 г. При входе на главную страницу сайта посетитель видит сообщение об аресте. Причиной стало то, что на сайте размещались объявления, касающиеся проституции и сексуального рабства.

Арест был осуществлен силами Федерального бюро расследований (ФБР), Инспекции почтового обслуживания США, Налогового управления США, Объединенного разведывательного центра и других ведомств.

Юридическая база

Напомним, в середине марта Сенат — верхняя палата Конгресса, американского парламента — одобрил законопроект о ликвидации возможностей для секс-торговли в интернете (Stop Enabling Sex Traffickers Act, SESTA). Секс-торговля включает в себя сексуальное рабство и коммерческую сексуальную эксплуатацию человека. Новый закон вводит криминальную ответственность для сайтов, распространяющих объявления и рекламу в этой сфере. Месяцем ранее Палата представителей — нижняя палата Конгресса — одобрила свою редакцию этого закона, позволяющую штатам и жертвам бороться с секс-торговлей онлайн (Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act, FOSTA).

ФБР наложило арест на сайт объявлений Backpage.com

Юридически пакет FOSTA-SESTA представляет собой набор поправок к закону «О приличиях в области связи», принятому в 1996 г. Так называемая Секция 230 этого закона гарантировала, что провайдеры и операторы интернет-платформ не несут ответственности за содержание материалов, которые размещают на платформах третьи лица.

Раскол ИТ-отрасли

Интернет-активисты и представители ряда технологических компаний подвергли пакет FOSTA-SESTA критике, поскольку фильтрация контента и удаление материалов, касающихся секс-торговли, может стать трудновыполнимой обязанностью для небольших компаний. Фонд электронных рубежей недоволен законом, так как он фактически легализует цензуру со стороны онлайн-платформ по отношению к пользователям.

Пакет FOSTA-SESTA расколол американские технологические компании на два лагеря, отмечает ресурс The Verge. Например, Oracle и IBM горячо поддерживают новые меры, а Google и Facebook по большей части хранят молчание, хотя именно их новый закон затронет в первую очередь. С другой стороны, некоммерческая организация «Фонд Викимедиа» заявила, что проекты типа Википедии вообще не смогут существовать без гарантий, предоставляемых Секцией 230.

Криминальная история Backpage.com

Backpage.com был создан в 2004 г. компанией New Times Media, позднее переименованной в Village Voice Media. К 2011 г. площадка стала вторым по величине сайтом объявлений в США — она уступала только проекту Craigslist. До января 2017 г. на Backpage.com существовал раздел для взрослых, где размещались объявления об услугах и вакансиях в секс-индустрии, в том числе в области эскорта, эротического массажа, стриптиза, телефонного секса и т. д. После того, как в 2010 г. Craigslist закрыл собственную рубрику аналогичного содержания, раздел для взрослых на Backpage.com приобрел огромную популярность.

Сообщение об аресте на главной странице Backpage.com

В 2015 г. власти США заподозрили сайт в причастности к сексуальному рабству и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В частности, американский Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей утверждал, что через Backpage.com была осуществлена продажа в рабство 420 несовершеннолетних. Началось расследование, в ходе которого в октябре 2016 г. был арестован гендиректор компании Карл Феррер (Carl Ferrer), однако позднее и он, и основатели проекта были оправданы как раз на основании Секции 230.

В итоге Backpage.com приостановил работу раздела для взрослых, обвинив власти в незаконной цензуре. Однако многие авторы объявлений об эскорт-услугах и эротическом массаже просто перенесли свои материалы в рубрики «Массаж» и «Женщины ищут мужчин». Напомним, в США запрещена проституция, за исключением нескольких регионов в штате Невада.