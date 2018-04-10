Власти закручивают гайки: Россиянам придется платить пошлины при покупках на иностранных сайтах дороже 200 евро

Минфин подготовил проект постановления, согласно которому с июля 2018 г. россияне будут платить пошлину за товары стоимостью свыше 500 евро, приобретенные на зарубежных сайтах. С начала 2019 г. планку ужесточат до 200 евро.

Проект Минфина

С 1 июля 2018 г. товары, приобретенные россиянами в иностранных интернет-магазинах, должны облагаться пошлиной, если их стоимость превышает 500 евро. Об этом говорится в проекте правительственного постановления, подготовленного Минфином и размещенного на портале нормативно-правовых актов. Пошлина будет уплачиваться при ввозе перевозчиком или почтой на территорию Евразийского экономического союза.

500 евро — это цена одной единицы товара. Согласно постановлению, вес этого товара не должен превышать 31 кг, также это не должна быть алкогольная продукция. Беспошлинно россияне имеют право получать из зарубежного онлайн-магазина одну посылку на одного человека в месяц, гласит документ.

Порог в 500 евро будет действовать до 31 декабря 2018 г. С 1 января 2019 г. пошлинами начнут облагаться все товары, купленные на иностранных сайтах, стоимость которых превышает 200 евро.

История вопроса

С начала 2010 г. в России действуют таможенные правила, по которым пошлина взимается с получателя зарубежных посылок, если товар стоит более 1 тыс. евро или весит больше 31 кг. Размер пошлины исчисляется как 30% за превышение нормы по весу или цене (но не менее 4 евро за 1 кг).

Президент России Владимир Путин еще в 2013 г. поручил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы, а полученные таким образом доходы бюджета направить на инфраструктурные проекты в области ЖКХ.

Минфин подготовил проект постановления о новых пошлинах на покупки на зарубежных сайтах

В ответ Минфин выдвинул предложение снизить размер порога до 150 евро, однако Минпромторг стал настаивать на другой сумме – 500 евро, а Минэкономразвития предложило исключить ряд товаров из сферы действия данной нормы. Наконец, на портале Российская общественная инициатива было собрано свыше 100 тыс. подписей против снижения этого порога, после чего в правительстве задумались о целесообразности пересмотра действующих норм беспошлинной интернет-торговли.

В конце 2014 г. Владимир Путин заговорил о том, что «налогообложение интернет-торговли» должно соответствовать уровню других стран-участниц Евразийского экономического союза – то есть Белоруссии и Казахстана. Иначе, если уровень налогообложения будет разным, «весь бизнес переедет в эти страны». По всей видимости, тогда президент имел в виду не налогообложение, а как раз размер беспошлинных покупок. В Казахстане, как и в России, норма для беспошлинных покупок в интернет-магазинах составляет 1 тыс. евро, а в Белоруссии лишь 200 евро.

Порог в 22 евро

В 2017 г. начался очередной виток дискуссии относительно снижения нормы беспошлинного ввоза. Предлагалось облагать пошлиной товары стоимостью от 22 евро. Также предлагалось ввести механизм взимания НДС с иностранных площадок, продающих товары россиянам.

Как сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), 22 евро — это планка, за которую не заходит 61,4% покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах. Еще 22,2% товаров имеют стоимость от 22 до 50 евро, и около 11,6% покупок находится в ценовой категории от 50 до 150 евро. Всего за 3,1% товаров россияне платят от 150 до 500 евро. От 500 до 1 тыс. евро стоит около 1,2% покупок, свыше 1 тыс. евро — 0,5 товаров.

Трансграничная онлайн-торговля

По данным АКИТ, в 2017 г. российский рынок розничной онлайн-торговли оценивался более чем в 1,04 трлн руб. Годовой темп роста составлял 13%, хотя в 2016 г. он был равен 21%. Снижение этого показателя ассоциация связывает в том числе с замедлением роста трансграничной торговли. Объем данного сегмента составил в 2017 г. 374,3 млрд руб., показав годовой рост на 24% в деньгах, при том, что в 2016 г. темп роста был выше и составлял 37%. Однако доля трансграничный торговли в российской электронной коммерции выросла за год с 33% до 36%.

Осенью 2017 г. президент АКИТ Алексей Федоров отметил, что иностранные интернет-площадки активно наступают на российский рынок онлайн-ритейла. При этом «Почта России» повышает качество доставки, также она обеспечила трекинг товаров из AliExpress, что увеличивает спрос россиян на товары из-за рубежа. На тот момент 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинах приходилось на китайские площадки, основная из которых — AliExpress. По мнению Федорова, при нынешнем положении вещей российские интернет-магазины могут сохранить свои позиции только в сегменте крупной бытовой техники, так как вести холодильник из Китая пока нерентабельно.