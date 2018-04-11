Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций

Российский агрегатор такси «Максим» получил от компании Apple требование удалить свое приложение из AppStore в течении 14 дней. Причина — наличие у сервиса бизнеса в Иране, где действуют санкции США. Около 45% поездок, которые организовывает «Максим», заказываются пользователями iPhone и iPad.

Требование Apple

Apple потребовала у российского сервиса организации поездок «Максим» удалить свое приложение из AppStore. В уведомлении, которое американская компания направила «Максиму», в качестве причины указывается работа сервиса в Иране, где действуют санкции США. Текст уведомления приводит ресурс RNS.

Как поясняет Apple, по законам США она не имеет права вести какие-либо дела с приложениями или разработчиками, которые в свою очередь ведут дела со странами из санкционного списка. Соответственно, компания не может размещать приложения «Максима» в своем магазине. У российского сервиса есть 14 дней, чтобы удалить приложение, иначе Apple сделает это за него.

За дополнительными разъяснениями Apple посоветовала «Максиму» обратиться в Минфин США или к тексту санкций, наложенных на Иран и Сирию.

Реакция компании

«Максим» подтвердил RNS получение документа от Apple и сообщил, что до этого в январе от американской компании поступало требование прекратить работу сервиса в Иране. Официально AppStore в Иране заблокирован, но в стране сформировался национальный маркет для iOS, откуда местные пользователи и берут приложения для своих iPhone и iPad. Apple не предпринимает никаких действий по блокировке этого маркета, отмечают в «Максиме», поскольку это может нанести ущерб ее бизнесу.

Агрегатор такси «Максим» лидирует на российском рынке организации поездок

В компании полагают, что отсутствие приложения «Максима» в AppStore отрицательно скажется на темпах роста пользовательской аудитории сервиса, поскольку владельцы iPhone и iPad обеспечивают агрегатору 45% всех заказов. Положение сервиса никак не изменится только в Иране, где AppStore не работает. «Максим» уверяет, что несмотря на отсутствие приложения в магазине Apple, у тех пользователей iOS, которые уже успели его установить, не возникнет проблем с его дальнейшим использованием.

Компания не согласна с требованием Apple и говорит, что исчезновение приложение из AppStore будет носить временный характер. В настоящий момент сотрудники «Максима» работают над урегулированием ситуации.

Чем занимается «Максим»

«Максим» появился на рынке заказа такси в 2003 г. Изначально это была небольшая служба такси в Шардинске, Курганская область. Компанию основала группа инженеров из самого Кургана. Сначала сервис охватывал всего 4 города, но в 2009 г. были добавлены 7 новых городов, в 2010 г. – еще 17 городов. С 2014 г. «Максим» работает за пределами РФ. Сейчас он имеет офисы в Украине, Казахстане, Грузии, Болгарии.

Примечательно, что в апреле 2017 г. приложение «Максим» было заблокировано в магазине Google Play, после того как сервис пожаловался Google на существование приложения-клона. Судя по письму, пришедшему от Google, «Максим» как раз и был принят за нелегального близнеца. Ошибка Google обернулась для сервиса потерями. Apple поступила гуманнее – никак не откликнулась на аналогичную жалобу.

«Максим» на рынке заказа такси

Собеседник CNews на рынке заказа такси говорит, что если учитывать в целом всю Россию, а не только Москву и Санкт-Петербург, то «Максим» является лидирующим агрегатором такси в стране, поскольку у него сильные позиции в регионах. Кроме того, такси «Максим» можно вызвать по телефону, в то время как сервисы Uber, Gett и «Яндекс.Такси» работают только через интернет.

На втором месте находится «Везет» — объединенная компания RuTaxi и Fasten, у которой также есть опция заказа такси по телефону. На третьем месте — совместная компания «Яндекс.такси» и Uber. Далее, на четвертой позиции с большим отставанием находится сервис Gett.