ДИТ Москвы хочет удвоить свой 50-миллиардный бюджет за счет бизнеса

Удвоение ИТ-бюджета за счет ГЧП

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) рассчитывает в ближайшие годы как минимум удвоить свой бюджет на информатизацию столицы за счет частных инвестиций. Об этом сообщил глава ДИТа Артем Ермолаев. По его мнению, привлечь коммерческие структуры поможет модель так называемого государственно-частного партнерства (ГЧП).

Ермолаев отдает себе отчет в том, что текущие ИТ-расходы ДИТа для многих и так выглядят «космическими», но с его точки зрения для обеспечения полной цифровизации города этого не достаточно. «Мы стоим на пороге, когда нужно вкладывать кратно больше, чем мы имеем», — уверен он.

О каких суммах идет речь

Отметим, что на днях на сайте открытого бюджета Москвы с опозданием на несколько месяцев по сравнению с предыдущими годами появились сведения о плановом распределении столичных финансов в 2018-2020 гг. в разрезе ведомств. До этого с ноября 2017 г. была представлена только градация по разделам бюджетной классификации и по отдельным госпрограммам.

В соответствии с опубликованными данными бюджет ДИТа в 2018 г. определен на уровне 49,2 млрд руб. В 2019 г. ему планируется выделить только 34,5 млрд руб., а в 2020 г. — 29,2 млрд руб., то есть на 40% меньше, чем двумя годами ранее.

Артем Ермолаев надеется получить от бизнеса десятки миллиардов на информатизацию Москвы

Из общения CNews с Артемом Ермолаевым можно было заключить, что приведенные показатели на 2019 и 2020 гг. — это исключительно прогнозные значения, которые впоследствии будут скорректированы. «Новое финансирование сохранится в прежнем объеме», — уверен он, поясняя это очевидностью масштаба стоящих перед ДИТом задач.

Уверенность чиновника не противоречит ретроспективным статистическим данным. Когда в конце 2016 г. принимался бюджет Москвы на 2017 г., прогноз финансирования ДИТа на 2018 г. был выставлен на уровне 44,8 млрд руб., а в итоге, напоминаем, мы сейчас по факту имеем 49,2 млрд руб. Когда в конце 2015 г. принимался бюджет на 2016 г., ДИТу прогнозировали финансирование в 2017 г. на уровне 29,9 млрд руб., а реально было выделено 45,7 млрд руб. При этом, как ранее отмечал Ермолаев в разговоре с CNews, бюджетные значения даже на текущий год в течение этого года по тем или иным причинам могут быть скорректированы

Из всего этого можно сделать вывод, что объем привлеченных к городским ИТ-проектам частных денег в перспективе, по замыслам чиновников, должен как минимум превысить 50 млрд. руб.

Как именно планируется привлечь деньги

В качестве примера вышеупомянутого государственно-частного партнерства, которое обеспечит Москву дополнительными деньгами на ИТ, Ермолаев привел видеонаблюдение в детских садах. На данный момент в целях безопасности они, как и школы, оснащены камерами по периметру их территории. Внутри детсадов камер нет, но ничто технически этому не препятствует.

Потенциальный инвестор может договориться с родителями детей конкретной группы и за свой счет установить камеру в занимаемом ею зале. С ее помощью родители смогут удостовериться, что его ребенка никто не обижает, воспитатель уделяет ему должное внимание и пр. Город при этом предоставит инвестору возможность подключить камеру к инфраструктуре детсада и к порталу mos.ru, на котором ДИТ гарантированно обеспечит авторизованный доступ к «картинке» только тех лиц (родителей), которые действительно имеют на это право.

Выгоду здесь получают все, — рассуждает Ермолаев. — Бизнес будет зарабатывать, собирая деньги с родителей за доступ к изображению с камер. Мы на этом выигрываем, потому что получаем удовлетворение родителей и принципиально иной уровень контроля над воспитателем. Он понимает, что за ним наблюдают, поэтому совершенно по другому относится к работе».

Подобные подходы, по убеждению чиновника, могут быть применены и во всех других сферах, например в здравоохранении.

Со слов Ермолаева можно заключить, что модель государственно-частного партнерства в сфере ИТ на данный момент не реализована в Москве масштабно только по той причине, что с бизнесом о вхождении в те или иные городские проекты нужно договариваться заранее — на их старте. Инвесторам нужно время на то, чтобы заложить средства в свою стратегию и все согласовать. Но при этом в целом, заверяет Ермолаев, коммерческие компании вкладываться готовы.