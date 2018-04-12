«Дочка» Huawei выпустит дешевый ультратонкий безрамочный ноутбук. Фото

В социальных сетях появилась информация о том, что Honor, известный китайский производитель гаджетов, 19 апреля 2018 г. представит свой первый ноутбук. На распространяемых в Сети изображениях устройство имеет тонкий корпус и практически безрамочный дизайн дисплея.

Honor представит MagicBook

Honor, китайский производитель бюджетных смартфонов, планшетов и смарт-часов, входящий в состав Huawei Group, планирует выпустить свой первый ноутбук.

Официальный аккаунт компании Honor в популярной китайской соцсети Weibo 1 апреля 2018 г. опубликовал тизер, в котором были продемонстрированы очертания ноутбука Honor MagicBook.

Судя по кадрам из видео, MagicBook обладает ультратонким корпусом и очень узкой рамкой по всему периметру экрана.

Не исключено, что устройство окажется так называемым трансформером, то есть гибридом планшетного компьютера и ноутбука. Дисплей в таком устройстве можно легко отсоединить от клавиатуры и использовать как обычный планшет с сенсорным управлением.



Пост в социальной сети Weibo, содержащий анонс Honor MagicBook

Huawei обладает необходимым опытом производства подобных гаджетов.

Новинка будет представлена широкой публике 19 апреля 2018 г. Цена и технические характеристики ноутбука пока держатся в тайне.



Внешний вид ноутбука Honor MagicBook, показанного в недавнем тизере

Тем не менее, учитывая ориентированность бренда Honor на бюджетный сегмент рынка гаджетов, можно предположить, что ноутбук обойдется покупателям дешевле аналогичных моделей.

Другие портативные решения Huawei

Huawei c 2016 г. предлагает несколько моделей ноутбуков-трансформеров под брендом MateBook. Устройства оснащаются процессорами Intel и работают под управлением операционной системы Windows 10.

Напомним, что во втором квартале 2018 г. стартуют продажи Huawei MateBook X Pro – флагмана линейки, не стесняющегося походить на Apple MacBook Pro как названием, так и дизайном. Более дешевый аналог «Макбука» получит алюминиевый корпус и 13,9-дюймовый LTPS-дисплей, поддерживающий разрешение 3000 х 2000 пикселей. Остальные характеристики могут варьироваться в зависимости от выбранной конфигурации. Цена на устройство начинается от $1,8 тыс.