В России массовая блокировка IP-адресов Google

Роскомнадзор заблокировал несколько сот IP-адресов и поддоменов Google. Причиной стала использование данного сервиса запрещенной в России интернет-рацией Zello. Ранее из-за Zello Роскомнадзор чуть было не заблокировал 15 млн IP-адресов другого облачного сервиса - Amazon Web Services.

Роскомнадзор блокирует Google

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов несколько сот записей, связанных с доменом bc.googleusercontent.com. Это домен компании Google, используемый для работы Google Compute Engine, сервиса облачных виртуальных машин. Информация о блокировке размещена в картотеке reestrrublacklist.net.

В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили агентству «Интерфакс», что было заблокировано 286 IP-адресов и 285 поддоменов Google. В службе полагают, что на работу других сервисов Google данные блокировки не повлияют.

Причиной блокировки стало использование указанных адресов Google онлайн-радиостанцией Zello. Решение о блокировке данных сервисов приняла Генпрокуратура. В пресс-службе российского представительства Google не стали комментировать данный вопрос.

Как Роскомнадзор ловит Zello

Zello - это разработанный в России сервис, являющийся аналогом радиостанции. В 2017 г. Zello стал первой жертвой закона об организаторах распространения информации (ОРИ).

Сервисы, обеспечивающие возможность общения пользователям интернета, должны регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора, хранить на территории России в течении года информацию обо всех переданных российскими пользователями сообщениях, а с лета 2018 г. еще и содержимое сообщения сроком до полугода. Также такие сервисы должны передать спецслужбам ключи для дешифровки сообщений их пользователей.

Роскомнадзор заблокировал несколько сот IP-адресов и поддоменов Google,

предназначенных для работы виртуальных машин

В связи с отказом регистрироваться в реестре ОРИ Роскомнадзор заблокировал Zello. Но сервис остался доступным для российских пользователей, так как он использовал облачную платформу Amazon Web Services (AWS). В течение года Роскомнадзор отлавливал поддомены и IP-адреса AWS, используемые Zello, и включал их в Реестр запрещенных сайтов.

26 марта 2018 г. Роскомнадзор решил провести учения по блокировке не отдельных IP-адресов AWS, а масок подсетей сервиса, которые объединяют 15 млн IP-адресов. Подобного рода действия могли бы создать серьезные проблемы целому ряду популярных сервисов, использующих AWS.

В результате Amazon попросил Zello уйти с ее сервиса. А Роскомнадзор не стал проводить вышеупомянутый эксперимент и разблокировал ранее заблокированные IP-адреса AWS. Теперь же, как отмечают в Роскомнадзоре, Zello стал использовать возможности Google.

10 тысяч блокировок по неизвестному решению Генпрокуратуры

Интересно, что формальным основанием для блокировки адресов Google стало предписание Генпрокуратуры за номером «Ид4082-15», принятое еще в марте 2015 г. Генпрокуратура уполномочена на блокировку сайтов экстремистской направленности, в том числе сайтов, призывающих к участию в несанкционированных акциях.

С чем конкретно связано указанное предписание Генпрокуратуры, не известно. Но, согласно картотеки Reestr.rublacklistent, по нему уже было заблокировано более 10 тыс. ресурсов.

Руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк уверен, что действия Роскомнадзора незаконны. «Закон о противодействию экстремистской информации в интернете обязывает «незамедлительно» блокировать сайты, запрещенные Генпрокуратурой, - говорит Козлюк. - Но о какой незамедлительной блокировке ресурсов может идти речь в 2018 г., если само предписание было принято еще в 2015 г.? Нельзя исключать, что и сама Генпрокуратуры не в курсе, что одно из ее предписаний используется Роскомнадзором таким образом».