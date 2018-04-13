Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO

Возвращение IBS на биржу, о котором было объявлено в начале месяца, откладывается из-за нестабильности финансового рынка. Причиной высокой волатильности рынка стали новые санкции США против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний.

Отмена IPO

IBS отложит запланированное первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в связи с высокой волатильностью (изменчивостью) финансового рынка, сообщает новостное агентство Reuters. Возросшую волатильность рынка пресс-служба IBS называла «не лучшими условиями» для размещения акций.

Компания намерена дождаться, когда ситуация стабилизируется, чтобы возобновить подготовку к IPO. Реакция инвесторов на сообщение о грядущем IPO была очень положительной, сообщила IBS новостному агентству ТАСС, что позволяет говорить о привлекательности для них этого бизнеса.

Запланированное IPO

Напомним, в 4 апреля 2018 г. IBS объявила, что намерена провести IPO на Московской бирже. В ходе IPO компания планировала предложить покупателям как уже существующие обыкновенные акции, так и выпущенные дополнительно — вторых должно было быть более 50%.

Свои акции для IPO намеревалось предоставит ООО «ИБС холдинг», которое принадлежит Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому. Компания рассчитывала, что после IPO порядка 30-35% ее акций, если говорить об увеличенном акционерном капитале, будут находиться в свободном обращении.

IBS отменила размещение акций в связи с нестабильностью рынка

Полученные в ходе IPO деньги IBS собиралась потратить на слияния и поглощения с целью увеличения стоимости своего бизнеса. Также за счет этих средств должна была укрепляться и расширяться линейка сервисов. По данным источников ТАСС, в ходе IPO компания намеревалась привлечь не менее $100 млн.

Кризис на рынке

Через несколько дней после объявления IBS власти США дополнительно наложили санкции на ряд российских предпринимателей, их компаний и государственных деятелей. Новые санкции больно ударили по российскому фондовому рынку, а также по котировкам российских компаний за рубежом. Индекс РТС упал на 11,4%, Мосбиржи — на 8,3%.

Американские депозитарные расписки (ADR) на акции «Мобильных телесистем» (МТС) подешевели на 11,6% до $9,72 за расписку, капитализация компании за день упала $1,13 млрд.

Акции Yandex (владелец российского «Яндекса») на американской бирже NASDAQ упали на 9,7% до $35,57 за одну ценную бумагу. Капитализация компании за день снизилась на $1,13 млрд.

Котировки глобальных депозитарных раписок (GDR) на акции Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже снизились на 10,8% до $33 за одну расписку. Капитализация компании снизилась на $880 млн.

Курс GDR на акции «Мегафона», также торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, упал на 10,46% до $8,9 за одну расписку. Капитализация компании снизилась на $644 млн.

У группы Veon, работающей в России под брендом «Билайн», котировки акций на бирже NASDAQ упали на 13,8% до $2,3 за одну ценную бумагу. Капитализация компании упала на $579 млн.

У АФК «Система», контролирующего акционера МТС, GDR на Лондонской фондовой бирже подешевели на 9,5% до $3,55. Капитализация компании снизилась на $178 млн.

У платежной системы Qiwi акции на бирже NASDAQ подешевели на 5,44% до $17,5 за одну ценную бумагу. Капитализация компании снизилась на $67 млн.

Акции «Ростелекома» на Московской бирже снизились на 4,6% до 64,6 руб. Капитализация компании упала на 7,3 млрд руб. С учетом официального курса ЦБ на 10 апреля 2018 г., 58,57 руб за $1, эта сумма составляет $124 млн.

Таким образом, всего за один день капитализация российских телекоммуникационных и интернет-компаний на западных фондовых площадках упала, по подсчетам CNews, на $4,72 млрд. С учетом падения акций «Ростелекома» на Московкой бирже совокупные потери указанных компаний в капитализации составили $4,847 млрд. В целом капитализация российского фондового рынка снизилась на 820 млрд руб., подсчитали в РБК

Чем занимается IBS

Компания IBS, основанная в 1992 г., предоставляет услуги по планированию ИТ-ресурсов организации, повышению эффективности процессов, внедрению бизнес-приложений, созданию ИТ-инфраструктуры, управлению данными и аналитикой, системной интеграции, разработке ПО, а также информационной безопасности и аутсорсингу. Штат IBS насчитывает более 3 тыс. человек. У компании есть офисы в Москве, Пензе, Белгороде, Ульяновске, Санкт-Петербурге и Перми.

В число клиентов IBS входят «Росатом», «Газпром», Сбербанк, «Аэрофлот», Х5, Банк России, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Минфин, «Росавтодор» и другие госведомства и компании.

Ранее акции IBS в составе IBS Group Holding уже торговались на бирже, но на Франкфуртской, где они были размещены в 2007 г. В 2014 г. компания провела делистинг и ушла с биржи, обменяв принадлежащие миноритариям акции IBS на акции офшорного разработчика ПО Luxoft. Реализация этой схемы перевела IBS под полный контроль основателей и совладельцев компании, Карачинского и Мацоцкого. Карачинский занимает 121 место в списке 200 самых состоятельных бизнесменов России Forbes, его состояние оценивается в $850 млн. Сама Luxoft, дочернее предприятие IBS Group Holding, осуществила в 2013 г. листинг на Нью-Йоркской бирже.

Показатели IBS

Выручка IBS по итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2017 г., составила 21,4 млрд руб., что на 29% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль при этом достигла 1,461 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 150%.

По итогам отчетных 9 месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 г., выручка компании составила 19,7 млрд руб., показав годовой рост на 10%. Чистая прибыль за этот же период достигла 2,313 млрд руб., что на 85% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Гендиректор IBS Светлана Баланова отмечает, что темпы роста выручки значительно превышают среднерыночные. Вкупе с продолжающейся автоматизацией бизнеса в России и цифровой трансформацией экономики это должно благоприятствовать дальнейшему росту компании, считает она.

В августе 2017 г., опубликовав список лидеров российского рынка ИТ-услуг по итогам 2016 г., исследовательская компания IDC отметила стремительный рост IBS, назвав его «прорывом». В 2016 г. компании удалось выполнить ряд крупных контрактов в госсекторе. До этого она занимала 12 место в рейтинге ведущих поставщиков ИТ-услуг, теперь же находится на седьмой строчке. Рост выручки IBS от предоставления ИТ-услуг составил при этом более 30%, если считать в долларах.