Криворукость программистов спасла пользователей Word от опасного трояна-шифровальщика

Халтура на службе безопасности

Ошибка скрипта внутри вредоносных документов, созданных в Microsoft Word, препятствует распространению шифровальщика-вымогателя GandCrab. Об этом сообщает ресурс bleepingcomputer.com.

Рассматриваемый шифровальщик распространяется несколькими разными способами. Один из них заключается в рассылке спама с заархивированными документами Word. Эти документы содержат макросы с VBS-скриптом, который в случае активации должен скачать и запустить шифровальщик.

Однако, как выяснилось, скрипт срабатывает далеко не всегда. Эксперт по информационной безопасности Брэд Данкан (Brad Duncan) обнаружил, что в компиляторе скрипта содержится ошибка, блокирующая его исполнение.

Таким образом, некоторое количество потенциальных жертв оказались избавлены от заражения. Впрочем, их вряд ли было много: статистика ресурса id-ransomware.malwarehunterteam.com показывает, что 10-11 апреля 2018 г., когда началась спам-рассылка, никакого особенного спада в количестве заражений не произошло, хотя их и так было относительно немного.

Вирусописатели-халтурщики не смогли доставить проблем пользователям Word

Данкан также предсказал, что, скорее всего, ошибка в скрипте будет быстро исправлена. Когда в феврале 2018 г. компания Bitdefender обнаружила ошибки в GandCrab и выпустила дешифратор для него, злоумышленники менее чем через неделю выпустили исправленный вариант.

Спам неэффективен

Данкан отметил, что такие рассылки сегодня в принципе не очень эффективны. «Чтобы заразиться, потенциальные жертвы должны были выйти из режима защищенного просмотра и, проигнорировав все предупреждения безопасности, разрешить запуск макросов, — заявил Данкан. — Пользователи также с легкостью могут активировать политику ограничений ПО (Software Restriction Policies — SRP) или AppLocker, чтобы предотвратить подобные заражения».

«Макросы в документах Word сегодня по умолчанию отключены, — говорит Олег Галушкин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services, — Это, впрочем, не мешает хакерам пытаться заставить пользователей их активировать с помощью всякого рода социальной инженерии. Иногда эти попытки оказываются успешными, и пользователи действительно игнорируют все предупреждения и запускают макросы, наживая себе крупные неприятности. Если документ поступает не из проверенного и перепроверенного источника, активировать макросы нельзя ни в коем случае».