Судебным приставам разрешили донимать россиян SMS-ками

Судебных приставов обяжут размещать документацию об исполнительном производстве на портале госуслуг, чтобы деятельность самих приставов была более прозрачна для граждан. Также им разрешат отправлять должникам извещения с помощью SMS-сообщений.

Новый законопроект

С 1 января 2019 г. судебные приставы получат возможность общаться с должниками с помощью SMS-сообщений, а также через портал госуслуг, где будет публиковаться вся информация, касающиеся исполнительного производства, включая процессуальные документы. И на получение SMS, и на взаимодействие через портал госуслуг потребуется предварительное согласие должника.

Соответствующий законопроект был подготовлен и внесен в Госдуму вице-спикером Ириной Яровой, первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым и заместителем председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Александром Грибовым. Текст проекта размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Законотворчество» на сайте sozd.parlament.gov.ru. Юридически документ представляет собой набор поправок в федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Как будут работать SMS-извещения

Прежде чем начать отправлять должнику SMS-сообщения, приставы должны будут получить от него письменное свидетельство, что он согласен такие сообщения получать. В расписке должен быть указан номер телефона должника. Текст SMS будет определять главный судебный пристав России.

Судебных приставов обяжут размещать всю документацию на портале госуслуг

SMS может использоваться для уведомления должника о возбуждении исполнительного производства, а также о месте и времени проведения исполнительных мероприятий. Также в этой форме можно проинформировать гражданина о применении мер принудительного исполнения или вызвать его к приставу. Помимо SMS для этого можно использовать и другие виды связи — например, телеграф или почту.

Информация на портале госуслуг

Юридически значимые уведомления могут быть также размещены в личном кабинете должника на портале госуслуг. Порядок такого извещения был определен постановлением правительства в июне 2016 г. Чтобы получать электронные извещения, пользователь должен подать соответствующее обращение оператору портала.

Законопроект предлагает использовать портал не только для отправки извещений, но и для размещения на нем в электронном виде всей информации по исполнительному производству, в том числе процессуальных документов. Это должно повысить подотчетность судебных приставов гражданам, чьи интересы они защищают, сообщают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Чем занимаются приставы

Судебный пристав, он же судебный исполнитель — это должностное лицо, которые в принудительном порядке осуществляет исполнение решений суда. В России, в отличие от ряда других государств — например, Эстонии — приставы находятся на службе у государства в лице Федеральной службы судебных приставов России (ФССП России).

По решению суда приставы занимаются в том числе наложением ареста на имущество граждан с последующей его продажей, розыском должников и их имущества, а также розыском детей и передачей их под опеку. С начала 2012 г. приставы имеют доступ к банковским счетам должников.