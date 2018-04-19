Базы автомобильных объявлений обошлись «Яндексу» в полмиллиарда
Сколько «Яндекс» заплатил за уральские базы данных автообъявлений
Компания Yandex, владелец российского «Яндекса», раскрыла подробности заключенной в 2017 г. сделки по покупке активов и обязательства компании Hearst Shkulev Digital. Речь идет о 30 доменах, связанных с региональными базами данных по продаже авто.
В том числе Hearst Shkulev Digital являются лидерами в Челябинске и Екатеринбурге. Сумма сделки составила 401 млн руб. Также «Яндекс»пообещал продавцам выплатить дополнительно 52 млн руб. в случае выполнения определенных обязательств.
Таким образом, активы Hearst Shkulev Digital обошлись «Яндексу» в общей сложности в 453 млн руб. Продавцом выступила медиагруппа Hearst Shkulev, которая владеет в России брендами Elle, Marie Claire, Maxim, woman.ru и др.
«Яндекс» приобрел базу данных автообъявлений еще и в Красноярске
Помимо интернет-активов Hearst Shkulev, «Яндекс», согласно годовому отчету компании, договорился в прошлом году о покупке сайта 24auto.ru. Если Hearst Shkulev Digital имеет сильные позции на Урале, то 24auto.ru - это база данных автомобильных объявлений в Красноярске.
Эти сделки «Яндекс» осуществляет в интересах ресурса автообъявлений auto.ru, который был приобретен «Яндексом» в 2014 г. за $175 млн.
Кого еще в 2017 г. купил «Яндекс»
Помимо ресурсов автообъявлений, «Яндекс» в 2017 г. приобрел и сервис доставки еды Foodfox. Сумма сделки составила 595 млн руб.
В 2018 г. Foodfox был объединен с сервисом UberEats, который вошел в объединенную компанию, образовавшуюся в результате слияния принадлежащего «Яндексу» платформы «Яндекс.Такси» с подразделениями Uber в России и странах СНГ. После слияния Foodfox и UberEats объединенная платформа получила название «Яндекс.Еда».
Mail.Ru Group также интересуется базами данных автообъявлений
В 2017 г. интерес к базам данных по продаже авто проявил и ближайший конкурент «Яндекса» - Mail.Ru Group. Компания приобрела у другого интернет-холдинга Rambler & Co площадку am.ru. Сумма сделки составила $10 млн.