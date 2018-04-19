Крупнейший в мире производитель чипов для смартфонов выгонит на улицу тысячи работников

Qualcomm начала масштабное сокращение штата, которое затронет около 1,5 тыс. сотрудников. Цель компании — снизить затраты на $1 млрд. Такое обещание она дала акционерам в январе, когда противостояло захвату со стороны Broadcom.

Qualcomm сокращает штат

Qualcomm начала масштабное сокращение штата в рамках программы экономии, цель который — снизить затраты на $1 млрд. По сведениям источников Bloomberg, в результате сокращения работы может лишиться до 1,5 тыс. сотрудников. Телеканал ABC 10 News, базирующиеся в Сан-Диего, США, то есть в том же городе, что и сама Qualcomm, также заявляет об увольнении более 1 тыс. работников, со ссылкой на собственные источники.

Сокращения затронут как временных, так и постоянных работников. Qualcomm сообщила, что сначала рассматривала другие схемы снижения расходов, которые не предполагают увольнения сотрудников. Однако впоследствии было принято решение о сокращении штата ради долговременного роста и блага акционеров.

В настоящий момент Qualcomm является самым крупным в мире производителем чипов для мобильных устройств с долей рынка 42% по данным Counterpoint Research. Глобальный штат Qualcomm по состоянию на сентябрь 2017 г. насчитывал 33,8 тыс. постоянных и временных сотрудников. Около 3,3 тыс. из них были наняты в течение 2017 финансового года.

Выручка вендора в финансовом 2017 г., который завершился в сентябре, составила $22,3 млрд, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль составила $2,5 млрд, показав годовой спад на 57%.

Сокращения в Калифорнии

Все упомянутые сокращения будут проведены в основном в родном штате Qualcomm — в Калифорнии, где у компании есть крупные офисы в Сан-Диего и Сан-Хосе. Но Bloomberg пишет, что это только часть более обширной программы сокращения персонала. Первые увольнение прошли в среду, 18 апреля. Все уволенные сотрудники получают полагающиеся в таких случаях выплаты.

Генеральный директор Qualcomm Стивен Молленкопф (Steven Mollenkopf)

На данный момент Qualcomm подтвердила факт сокращений, но не назвала количество работников, которые будут уволены. Однако компании придется раскрыть точное число, поскольку в Калифорнии сокращение более чем 50 сотрудников требует заполнения и подачи властям специальной юридической формы WARN. Этот документ обычно оповещает работников о грядущих увольнениях задолго до их начала. Однако на данный момент форму WARN компания еще не подала.

Попытка захвата со стороны Broadcom

Напомним, в январе Qualcomm пообещала акционерам снизить затраты на $1 млрд. Программа экономии стала частью усилий компании по противостоянию конкурирующей сингапурской Broadcom, намеревавшейся выкупить Qualcomm. В последние годы американская компания испытывает трудности — продажи падают с 2015 г., в финансовом 2018 г. прогнозируется их снижение на 3%.

В ноябре 2017 г. CNews писал, что Broadcom предложила купить Qualcomm за $130 млрд. Приобретя компанию, Broadcom должна была превратиться в третьего по величине игрока на рынке полупроводников, после Intel и Samsung. Объединенная компания стала бы поставщиком целого набора компонентов, жизненно важных для производства смартфонов.

Сделка должна была стать самым крупным приобретением в истории электронной отрасли. Она затмила бы приобретение производителем техники Dell компании EMC за $67 млрд в 2015 г.

Qualcomm не собиралась принимать предложение Broadcom, полагая, что покупатель намерен купить ее дешевле настоящей цены на фоне санкций со стороны регуляторных органов по всему миру и тяжбы с Apple. Впоследствии Broadcom выдвинула ряд новых предложений, снизив цену сначала до $121 млрд, а потом до $117 млрд.

Однако президент США Дональд Трамп (Donald Trump) издал президентский указ, блокирующий эту сделку. В качестве причины запрета он указал соображения национальной безопасности. Получив несколько отказов, Broadcom попыталась провести в совет директоров Qualcomm новых членов, благосклонно настроенных по отношению к покупке. Помимо запрета сделки, указ Трампа дисквалифицировал соискателей, предложенных Broadcom на места в правлении Qualcomm.