Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев

Несостоявшая оферта, которая группа Veon объявила в отношении долей миноритарных акционеров египетского холдинга Global Telecom, вызвала новые проблемы. В отношении некоторых акционеров холдинга может быть возбуждено уголовное дело, а ряд акционеров попытались заблокировать данную оферту через суд.

Новые проблемы группы Veon в Египте

Группа Veon (работает в России под торговой маркой «Билайн») раскрыла новые подробности относительно несостоявшейся оферты на выкуп долей миноритарных акционеров египетского холдинга Global Telecom (GTH). Оферта была объявлена в ноябре 2017 г., Veon хотел увеличить свою долю в GTH с 57,7% до 100%.

За одну акцию GTH группа Veon готова была заплатить 79 египетских фунтов ($0,44), на всю оферту готова могла потратить до 15,776 млрд фунтов ($987 млн). Но оферта так и не была запущена, так как Финансовый регулятор Египта (Egyptian Finance Regulation Authority, EFRA) не дал на нее разрешения.

Возможное уголовное дело из-за нарушений условий оферты

Вместе с офертой у Veon обнаруживался целый комплекс проблем. Согласно документам компании, некие неназванные акционеры GTH нарушили технические требования по раскрытию информацию в рамках оферты.

У акционеров Veon могут возникнуть уголовные затруднения из-за их египетской «дочки» GTH

Данные обвинения являются спорными. Но, как говорится в документах Veon, для этих акционеров выдвинутые против них обвинения могут обернуться возбуждением уголовного дела. В пресс-службе Veon не ответили на запрос CNews, о каких именно акционерах GTH идет речь и какие именно нарушения они совершили.

Иск от миноритарных акционеров

Кроме того, в январе 2018 г. ряд акционеров GTH обратились с иском в Экономический суд Каира (столица Египта) против холдинга. В качестве обеспечительных мер миноритарии просили суд запретить EFRA не давал разрешения на осуществление данной оферты.

Целью иска миноритариев было отклонение EFRA заявки на проведение оферты и назначение судом независимых экспертов для оценки продаваемых в ходе оферты акций. В феврале этот иск был отклонен. Миноритарии подали апелляцию, но с отменой оферты иск потерял смысл.

Global Telecom (бывшее название – Orascom Telecom) владеет контрольными пакетами акций сотовых операторов из Бангладеша, Пакистана и Алжира. Холдинг создавался египетским миллиардером Нагибом Савирисом (Naguib Sawiris), который в 2011 г. обменял контрольный пакет акций холдинг вместе со 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni на долю в группе Vimpelcom (прежнее название Veon).

Поскольку GTH выполняет лишь роль штаб-квартиры, для группы Veon имело бы смысл перейти к прямому владению сотовыми операторами. Год назад GTH осуществил обратный выкуп (buyback) 10% собственных акций, потратив на это 4,1 млрд фунтов ($225 млн). Тогда же GTH провел делистинг своих акций с Лондонской фондовой биржи (ценные бумаги холдинга продолжают котироваться на Египетской фондовой бирже).

Прошлогодняя оферта могла бы окончательно решить для Veon вопрос с GTH. Но у холдинга есть давние неурегулированные проблемы с властями Египта по налоговым платежам. Из-за нее власти и не дали разрешения на осуществление оферты.

Давние налоговые претензии

Еще в 2010 г. Налоговый регулятор Египта (Egyptian Tax Authority, ETA) обязал Orascom Telecom доплатить налоги на сумму 2 млрд фунтов ($113 млн, здесь и далее пересчет из фунтов в доллары указан по средневзвешенному курсу за 2017 г.). Пересчет налогов был связан с платежами Orascom Telecom за оплату частот в других странах.

Orascom Telecom не согласился с предъявленными ему претензиями и обжаловал их в апелляционном комитете ETA. Эта инстанция сократила размер претензий до 323 млрд фунтов (18 млн). Холдинг выплатил сумму несколькими траншами, но продолжил оспаривать полученные претензии в суде.

В начале 2016 г. ETA потребовал от GTH выплатить еще 429 млн фунтов ($24 млн). Эта претензия была связана с поздней выплатой предыдущей налоговой недоимки. GTH также стал оспаривать эти претензии в суде.

Иракский след

Параллельно развивается другая история с налоговыми претензиями к GTH. Холдинг владел иракским сотовым оператором Iraqna, продав его в 2007 г. В 2011 г. ETA посчитал, что доход, полученный холдингом от Iraqna, должен облагаться налогом в размере 20%.

В связи с этим от холдинга потребовали доплатить налогов на сумму 235 млрд фунтов ($13 млн). Позднее внутренний комитет ETA решил, что эта сумма должна быть зачтена за счет налогов, которые в Ираке платил OTIL (буферная структура, через которую OTH владел Iraqna).

Холдинг стал обжаловать в суде данное требование. В начале же 2016 г. ETA потребовала от холдинга выплатить вышеуказанную сумму, и отдельно штраф в размере 258 млн фунтов ($15 млн) из-за задержки с выплатой суммы. Позднее совокупная сумма налоговых претензий ETA за работу в Ираке вместе с соответствующим штрафом была скорректирована и составили 505 млн фунтов ($29,3 млн).

ETA предупреждала GTH по обеим историям с налоговыми спорами, что из-за невыплат налогов на счета холдинга будут наложены штрафы. В конце 2017 г. угроза реализовалась, и регулятор направил ордер банкам, обслуживающим GTH. Но холдинг обжаловал действия ETH и добился отсрочки исполнения ордера до вынесения судом решений по существу споров между холдингом и властями.