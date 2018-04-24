Россияне запустили поисковик по криптовалютам, который платит пользователям деньги

Российские предприниматели, создавшие в Кремниевой долине компанию BitClave, запустили поисковую систему Desearch, специализирующуюя на тематике криптовалют. Компании, которые проводят ICO, будут размещать в этом поисковике свою рекламу и напрямую платить пользователям за ее просмотр.

Поисковая система Desearch

Команда российских разработчиков запускает поисковую систему Desearch, с помощью которой можно будет осуществлять в интернете целенаправленный поиск на тему криптовалют и связанных с ними явлений. В отличие от ряда других поисковых систем, Desearch будет доступен в том числе пользователям Китая. Разработкой поисковика занимается компания BitClave, ранее запустившая поисковую платформу BASE.

В Desearch смогут размещать рекламу те компании, которые намерены привлечь средства путем первичного предложения монет (ICO). Деньги от рекламодателя за просмотр этой рекламы будут получать непосредственно те пользователи Desearch, которые ее просмотрели. Другой рекламы в поисковой системе не будет. Поисковик находится по адресу desearch.com.

Как осуществляется поиск

Desearch будет проводить поиск среди материалов по криптоэкономике и блокчейн-технологиям. С помощью поисковика можно будет познакомиться с новостями и другими данными о курсах виртуальных валют, ICO, продаже токенов, кошельках, инвесторах и основателях. Все материалы, имеющиеся в интернете по этим темам, будут индексироваться Desearch с целью проведения поиска.

«Если вы сделаете в Google запрос по слову “Storm”, вы не увидите в числе первых результатов информацию о соответствующей криптовалюте, а в Desearch — именно это и увидите», — объясняет Василий Трофимчук, сооснователь BitClave, отличия своего поисковика от других поисковых систем.

По его словам, в Desearch будет централизованно представлена та необходимая пользователям информация из мира криптовалют, фрагменты который им сейчас приходится собирать в обычных поисковых системах, каналах Telegram, профильных СМИ, листингах ICO и на других ресурсах.

Поиск на платформе BASE оплачивается криптовалютой CAT

Преимуществом BitClave перед другими порталами о криптовалютах разработчики считают то, что система предоставляет сведения обо всех игроках рынка, а не только о тех, чьи токены уже торгуются на криптобиржах.

Как заработать на просмотре рекламы

С мая 2018 г. пользователи Desearch, желающие получить от рекламодателей деньги за просмотр рекламы, смогут это сделать. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе и привязать к учетной записи криптовалютный кошелек. Системе потребуется некоторое время, чтобы проверить баланс кошелька. После этого пользователь указывает размер вознаграждения, за которое он согласен передать компании-рекламодателю свои персональные данные и просмотреть размещенную ею рекламу.

Со своей стороны, рекламодатели также указывают, сколько они готовы платить за персональные данные пользователей и один показ своей рекламы. Если пожелания пользователя и рекламодателя касательно суммы совпадают, платформа соединяет их, чтобы осуществить показ рекламы ICO-проекта и выплаты вознаграждения за просмотр. Чем больше кошельков пользователь привяжет к своей учетной записи, тем больше будут готовы заплатить ему рекламодатели, поясняют авторы проекта.

Персональные данные пользователя, которыми он делится с рекламодателем, хранятся в блокчейне в зашифрованном виде, то есть они недоступны для команды Desearch.

Чем занимается BitClave

Компания BitClave, созданная в 2016 г., базируется в Кремниевой долине, но ее основателями являются российские предприниматели. В компании трудится 20 разработчиков. Сооснователем и гендиректором проекта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics, еще одним соснователем выступает Василий Трофимчук, известный как основатель разработчика мобильных игр Astra Studio.

Усилиями BitClave была запущена децентрализованная поисковая платформа BitClave Active Search Ecosystem (BASE), где рекламодатели самостоятельно, без посредников, отслеживают просмотр своей рекламы пользователями. За просмотр рекламы, а также за раскрытие рекламодателю информации о своих поисковых запросах, пользователи получают вознаграждение в криптовалюте Consumer Activity Token (CAT), которую можно обменять на бирже на другие валюты, обычные или виртуальные.

Выплата вознаграждения становится возможна за счет того, что рекламодатель не платит самой поисковой системе за размещение рекламы и за получение статистики пользовательских запросов, поясняет Бессонов. Эти деньги получает непосредственно пользователь, что обходится рекламодателю дешевле, чем традиционное размещение рекламы.

Подсчет просмотров и причитающегося вознаграждения осуществляется с применением технологии блокчейн. По словам создателей BitClave, это позволяет пользователям поисковой системы безопасно хранить данные и предоставлять рекламодателям только ту информацию о своих поисковых запросах, которую они сочтут нужным. Сотрудничество пользователей BitClave с рекламодателями оформляется с помощью смарт-контрактов Ethereum.

В июле 2017 г. BitClave осуществила пресейл, принесший ей $1,8 млн. В ноябре 2017 г. компания провела токен-сейл, в ходе которого получила $25,5 млн на развитие BASE.