Адвокатов защиты в России будет назначать компьютер

Согласно новому законопроекту Минюста, в случае неявки адвоката защиты в течении 24 часов после задержания подозреваемого или в течение пяти суток после приглашения, новый защитник будет назначаться автоматизированной информационной системой. Это должно исключить влияние представителей суда или следствия на выбор кандидатуры.

Законопроект Минюста

Минюст подготовил законопроект, согласно которому в некоторых случаях назначение адвоката защиты в России будет производиться автоматически, с помощью информационной системы. Министерство считает, что таким образом заинтересованные лица — например, представители суда и следствия — не смогут влиять на распределение дел между адвокатами.

С юридической точки зрения законопроект представляет собой набор поправок к частям 3 и 4 статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса России. Статья определяет правила приглашения, назначения и замены защитника, а также оплаты его труда. В случае принятия закона поправки вступят в силу через шесть месяцев после его опубликования. В настоящий момент текст законопроекта, размещенный на портале нормативно-правовых актов, проходит общественное обсуждение, которое продлится до 8 мая 2018 г.

В каких ситуациях это возможно

Часть 3 статьи 50 описывает ситуацию, когда приглашенный защитник не явился в течение пяти суток со дня приглашения. В этом случае дознаватель, следователь или суд имеют право предложить подозреваемому или обвиняемому назначить другого адвоката. Если обвиняемый отказывается, то дознаватель, следователь или суд могут сами заняться назначением защитника в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов. Кроме того, если обвиняемый, в случае пятидневной неявки адвоката, не приглашает нового защитника и не ходатайствует о его назначении, то процессуальные процедуры могут проводиться вообще без участия защиты.

Часть 4 статьи 50 описывает ситуацию, когда приглашенный защитник не явился в течении 24 часов с момента задержания подзащитного или заключения его под стражу. В этом случае назначением нового защитника занимаются дознаватель или следователь, также в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов. Если подозреваемый отказывается от назначенного защитника, следствие может проходить вообще без участия защиты.

Адвокатов защиты в России будет назначать компьютер

Новый законопроект предписывает в случаях, описанных в частях 3 и 4 статьи 50, назначать нового защитника с использованием автоматизированной информационной системы. Предполагается, что таким образом следствие и суд не смогут влиять на выбор адвоката.

Как назначаются защитники

В пояснительной записке к законопроекту авторы перечисляют способы назначения защитников, существующие на сегодняшний день в России. В частности, дела могут распределяться на основании графиков дежурств адвокатов. Графики составляются самими адвокатами по согласованию друг с другом, или уполномоченным лицом, назначенным адвокатской палатой. Также распределением поручений могут заниматься координаторы или кураторы. Во всех перечисленных способах присутствует вероятность влияние заинтересованных лиц на выбор кандидатуры адвоката.

Распределение дел между защитниками может также осуществлять специальный центр, организованный адвокатской палатой региона России. Он может носить название Центра субсидированной юридической помощи, колл-центра или диспетчерского центра. В таких центрах для раздачи поручений защитникам используются автоматизированные информационные системы, что исключает постороннее влияние на процесс. Эта схема используется в девяти регионах России.

Законодательство также допускает использование специализированных компьютерных программ для распределения дел между защитниками. Такая система работает в семи регионах страны. С начала июля 2018 г. специализированные компьютерные программы станут единственным способом распределения дел между защитниками в Москве, отмечают авторы законопроекта.