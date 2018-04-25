Из-за Uber выручка «Яндекс.Такси» выросла в четыре раза

В I квартале 2018 г. выручка «Яндекса» показала годовой рост на 29%, а чистая прибыль — на 126%. Основным драйвером роста стал сервис заказа такси, обьдиненный с российским Uber и продемонстрировавший рост на 301%. В число быстрорастущих также попали сервисы объявлений, медиасервисы и экспериментальные проекты.

Итоги квартала

Выручка компании «Яндекс» по итогам I квартала 2018 г. достигла 26,6 млрд руб. ($464 млн), что на 29% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом чистая прибыль за квартал составила 1,9 млрд руб. ($32,3 млн), продемонстрировав годовой рост на 126%. Рентабельность по чистой прибыли компания определяет на уровне 7%.

Напомним, в IV квартале 2017 г. выручка компании «Яндекс» продемонстрировала годовой рост на 26%, а чистая прибыль — на 189%. По итогам всего 2017 г. выручка выросла на 24%, а чистая прибыль — на 28%. Рентабельность за весь 2017 г. составила 9,2%, а за последний квартал года — 12,6%.

Аркадий Волож, руководитель группы компаний «Яндекса», в числе основных драйверов роста в I квартале 2018 г. называет сервис организации поездок «Яндекс.Такси», объединенный в феврале с российским Uber, совокупность сервисов объявлений «Яндекс.Вертикали», медиасервисы и экспериментальные проекты.

Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса», отмечает среди достижений квартала запуск каршеринга «Яндекс.Драйв», и интеллектуальной платформы облачных вычислений «Яндекс.Облако», подключиться к которой пока что можно только по приглашению.

Выручка от рекламы

Из всей квартальной выручки 17,5 млрд руб. приходится на продажу рекламы на сайтах «Яндекса», еще 5,4 млрд руб. — на сайтах его рекламной сети. Первый сегмент показал годовой рост на 22%, второй — на 4%, поэтому средний рост выручки от рекламы в интернете составил 17%.

«Яндекс» нарастил выручку на 29%

В структуре выручки компании реклама на сайтах «Яндекса» составляет 66% от всех поступлений, а реклама в интернете в целом — 86%.

Количество платных кликов по итогам квартала показало годовой рост на 7%, а средняя цена за клик выросла на 8%.

Поисковая система

Поиск и портал принесли компании за квартал 22,3 млрд руб., что на 19% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Доля «Яндекса» на рынке интернет-поиска в России, включая мобильные устройства, составляет по итогам квартала 56,5%, что примерно соответствуют результатам за предыдущий квартал. Однако показатель продемонстрировал рост по сравнению с I кв. 2017 г., когда доля компании на поисковом рынке составляла 54,7%.

Доля поисковых запросов с Android-устройств, принадлежащая «Яндексу» в России, достигла 46,3%. В предыдущим квартале этот показатель равнялся 45%, в то время как год назад — 38%. При этом в целом количество поисковых запросов в России выросло за год на 10%.

Сегмент электронной коммерции, то есть «Яндекс.Маркет», продемонстрировал спад выручки на 3% до 1,3 млрд руб.

Быстрорастущие сегменты

Не-рекламные проекты, который «Яндекс» объединил в категорию «Прочие доходы», принесли по итогам квартала 3,7 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 228% и обеспечив таким образом общий прирост выручки на уровне 29%.

В частности, сервис заказа такси принес компании выручку порядка 3,1 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 301%. При этом количество поездок увеличилось за год на 222%. В этот сегмент входят поступления от деятельности «Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, а также от сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и UberEATs. Объединение бизнеса «Яндекс.Такси» и российского Uber завершилось 7 февраля 2018 г., с этой даты количество поездок стало общим. Сегмент такси стал главным драйвером роста всех «Прочих доходов».

Проекты, объединенные в рубрику «Экспериментальные направления», получили суммарную выручку в размере 182 млн руб., что на 176% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Сюда относятся проекты «Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Здоровье», «Яндекс.Драйв» и Yandex Data Factory. «Яндекс.Драйв» — это сервис совместного использования автотранспортных средств, запущенный в феврале 2018 г.

Сервисы объявлений показали годовой рост на 92%, принеся тем самым компании 706 млн руб. по итогам квартала. Речь идет о проектах «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа». Медиасервисы, такие как «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма», выручили 421 млн руб., продемонстрировав рост на 73%.