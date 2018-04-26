Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру

«Айти» трансформировалась в группу компаний «Аплана», чтобы создать крупного игрока на рынке разработки ПО и ИТ-услуг. Поступление денежных средств в «Аплану» оценивается более чем в 6 млрд руб. в год.

Рождение «Апланы»

На базе группы «Айти» появилась группа компаний «Аплана», в которую вошли «Логика бизнеса», «Передовые системы самообслуживания», «БОСС. Кадровые системы», «Аплана», «Айти» и другие консалтинговые и сервисные компании. Во всех рейтингах ИТ-отрасли начиная с 2018 г. вместо «Айти» будет фигурировать «Аплана», в том числе в таком виде будут представлены бизнес-результаты по итогам 2017 г. в готовящемся к выходу рейтинге CNews 100 крупнейших российских ИТ-компаний.

«Аплана» была сформирована с целью укрупнение бизнеса, то есть «создания одного из крупнейших российских игроков в сегменте разработки ПО и ИТ-услуг», как поясняют в компании. К этому шагу привела последовательная трансформация бизнеса «Айти» в течение нескольких лет.

Сам бренд «Аплана» с начала 2000-х годов использовался в софтверно-сервисном бизнесе «Айти». К корпоративным поставкам и инфраструктурной интеграции он отношения не имел. Создание группы «Аплана» отражает стремление акционеров сосредоточиться на разработке ПО для корпоративных заказчиков и развитии профессиональных услуг.

«Аплана» будет заниматься разработкой ПО, способствующего цифровой трансформации крупного российского бизнеса. Кроме того, группа сможет предоставлять услуги в сфере консалтинга, внедрения, тестирования, сопровождения и интеграции бизнес-решений. Поступление денежных средств в «Аплану» оценивается более чем в 6 млрд руб. в год. Штат группы насчитывает более 1,5 тыс. сотрудников.

Структура группы

В «Аплане» выделяются три основных бизнес-направления. Первое получило название «Аплана. Бизнес решения». Эта структурная единица объединила «Айти. Бизнес решения», «Логика ВРМ» и «Преферентум». В рамках данного направления оказываются консультативные услуги по цифровой трансформации бизнеса, постановке и реинжинирингу процессного управления. Также ведется консультирование по вопросам разработки и внедрения систем сквозной автоматизации и роботизации бизнес-процессов как на отечественных, так и на зарубежных платформах.

На базе «Айти» создана новая группа компаний

Направление «Аплана сервисы» занимается оказанием услуг по разработке, интеграции и тестированию корпоративного ПО на проприетарных, мобильных и СПО-платформах. Также в рамках направления осуществляется аудит и консультационная работа в сфере процессов разработки ПО, ведется обучение специалистов и пользователей.

В состав «Аплана сервисы» вошла непосредственно «Айти», а также такие структурные единицы как «Аплана софтвер», «Аплана. Центр разработки», «Аплана. Международные проекты», «Академия Айти», и «БОСС. Кадровые системы».

У российского разработчика «Логика бизнеса», который представляет собой третье направление «Апланы», имеется собственная линейка продуктов для управления цифровым корпоративным контентом. Сюда входят СЭД, электронные архивы, электронные хранилища с документацией разных типов — управленческой, финансовой и технической.

Что осталось вне группы

Другие проекты акционеров «Апланы» будут сотрудничать с ней при работе над заказами корпоративных клиентов, однако останутся самостоятельными компаниями.

В состав «Апланы» не входят такие бизнес-единицы как «Айти. Ведомственные системы», «Айти. Смарт системы», «Айти. Умный город», «Айти. Энергофинанс», «Кнопка жизни», «Мобилитилаб» и «Информационные системы и стратегии» (ИСС).

Напомним, в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» «Айти» заняла 30 строчку с годовой выручкой 8,825 млрд руб., что на 7% больше аналогичного показателя за предыдущий год.