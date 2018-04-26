NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google
Сбой на Нью-Йоркской бирже привел к тому, что акции стоимостью более $1 тыс. за штуку, перестали торговаться. В число пострадавших компаний вошли Amazon и Google. На других биржах их акции торговались нормально, поэтому больших потерь компании не понесли.
Сбой на NYSE
Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила на день торги акциями Amazon и Alphabet, материнской компании Google. Инцидент произошел в среду, 25 апреля. Биржа сообщила трейдерам, что прекращает до конца дня операции с бумагами трех компаний. Помимо Amazon и Alphabet, в список вошел туристический агрегатор Booking Holdings, сообщает Bloomberg. Все открытые заказы на акции компаний были отменены.
NYSE пояснила остановку торгов ошибкой в «коде ценовой шкалы». Акции всех трех компаний стоят больше $1 тыс. за штуку, то есть имеют четырехзначный ценник. Это единственные компании с четырехзначной стоимостью бумаг в списке индекса S&P 500.
Примечательно, что все три пострадавшие компании прошли листинг на другой бирже — Nasdaq. Нью-Йоркская биржа лишь с 19 апреля разрешила торговлю бумагами «чужих» компаний на полу своего зала. При этом принадлежащие ей площадки NYSE Arca и NYSE American позволяли это и раньше.
Возможный ущерб
На других биржах, включая Nasdaq и электронную площадку NYSE Arca, акции Amazon и Alphabet продолжали торговаться нормально. Это дало экспертам основание утверждать, что перерыв в торгах на Нью-Йоркской бирже не нанес компаниям значительного ущерба.
По данным Bloomberg, на NYSE Arca за последние 20 дней было осуществлено около 6,2% торговли акциями Amazon и 3,6% торговли акциями Alphabet. Еще 27% и 19% операций соответственно было осуществлено на Nasdaq. Всего в США насчитывается 12 бирж. Несмотря на то, что эту систему часто критикуют из-за запутанности, наличие большого количества бирж помогает бизнесу избежать проблем, если на одной из них вдруг возникают технические неполадки.
По словам Стивена Карла (Stephen Carl), главного трейдера Williams Capital Group, опрошенного Bloomberg, акции Amazon и Alphabet «очень ликвидны», поэтому материально компании пострадать не должны.
Похожие случаи
В июле 2017 г. на Nasdaq также произошел технический сбой, в результате которого акции, которые торгуются на бирже, в течение некоторого времени некорректно отображались на крупных информационных ресурсах, таких как Yahoo Finance, Google Finance и Bloomberg LP. Для бумаг ряда компаний, в том числе Apple, Amazon и Microsoft, была показана одна и та же цена – $123,47. Иными словами, акции Apple «подешевели» на 14%, акции Amazon «упали» на 87%, а бумаги Microsoft – «подорожали» на 79%.
Всего пострадало 16 компаний, включая и менее крупные – например, капитализация американской компании-разработчика онлайн-игр Zynga выросла более чем на 3000%.
Накануне сбоя американские фондовые рынки прекратили работу раньше, чем обычно – в связи с наступающим Днем независимости США. Сбой произошел вскоре после того, как «короткий день» на рынках закончился. Nasdaq утверждала, что в произошедшем нет ее вины, поскольку ее системы были в порядке, и ее сервисы предоставляли корректные данные. Но потом эти данные неверно воспринимались и в искаженном виде распространялись сторонними провайдерами, например, Bloomberg. Nasdaq полагала, что одной из причин сбоя могло стать преждевременное закрытие рынков в США.