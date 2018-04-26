Xiaomi пообещала вернуть деньги пользователям, если слишком много заработает

Руководство Xiaomi подтвердило свою бизнес-стратегию продвижения своих продуктов по максимально низким ценам, и пообещала найти способ вернуть пользователям средства, если прибыль компании превысит 5%.

Бизнес-традиция перманентного демпинга

Китайская компания Xiaomi во время презентации нового смартфона Xiaomi Mi 6X сделала еще одно серьезное заявление относительно сознательного ограничения прибыльности своего бизнеса.

Выступая перед журналистами, Лэй Цзюнь (雷军, Lei Jun), основатель и генеральный директор Xiaomi, выступил с заявлением о том, что компания берет на себя обязательства никогда не превышать чистую прибыль по всем своим аппаратным изделиям и продуктам, включая смартфоны, устройства интернета вещей и бытовую электронику, выше планки в 5%.

В случае, если по каким-то причинам норма чистой прибыли Xiaomi при продажах ее аппаратных платформ превысит пятипроцентный уровень, Лэй Цзюнь пообещал, что «компания найдет способ вернуть избыток выше пяти процентов потребителям».

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь обещает зарабатывать не более 5%

Способы, которые будут использоваться для осуществления этого обещания, компания пока не озвучила.

Долговременная программа наращивания продаж и удержания пользователей

По мнению руководства Xiaomi, в компании создана уникальная бизнес-модель «триатлон», включающая в себя три базовых компонента: аппаратную платформу, интернет-сервисы и созданную с нуля розничную сеть. Таким образом за счет продаж больших объемов техники с небольшой прибылью в компании намерены обеспечить долгосрочную поддержку потребителей при постоянном увеличении доли рынка.

По словам Лэй Цзюня, установленный компанией 5% потолок прибыльности является свидетельством экономической эффективности выбранной бизнес-модели и свидетельствует о высокой эффективности компании. В компании также подчеркивают, что за счет успешного запуска качественных продуктов в различных категориях с близкими к себестоимости ценниками, Xiaomi революционизировала всю отрасль, дополнительно простимулировав продажи массовыми поставками в минимальные сроки.

Лэй Цзюнь рассказывает о бизнес-политике Xiaomi

По мнению руководства Xiaomi, установление разумно низкого уровня прибыльности является неизбежной индустриальной тенденцией, и любые шаги, сопровождающиеся высокой наценкой, в длительной перспективе не принесут никаких дивидендов.

Xiaomi продает свои массовые смартфоны семейства Redmi по цене не более $150. Цена большинства смартфонов Xiaomi условно среднего ценового диапазона держится в рамках $150 - $300.

Смартфон Xiaomi Mi 6X, представленный компанией одновременно с заявлением о 5% прибыли (CNews подробно рассказал о нем два дня назад), получил впечатляющие характеристики, включая 5,99-дюймовый FHD+ дисплей с узкими рамками и соотношением сторон 18:9, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512, до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, до 128 ГБ накопитель, сдвоенную основную камеру на 20 МП матрице Sony IMX376 и 12 МП матрице Sony IMX486, селфи-камеру 20 МП, а также ОС Android 8.1 Oreo и поддержку режима QuickCharge 3.0, заряжающего батарею до 50% за 30 минут.

Смартфон Xiaomi Mi 6X

Стоимость Xiaomi Mi 6X для Китая при этом установлена на уровне порядка $250 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителем, $285 c 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителем и $315 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем.

Xiaomi и деньги

В настоящее время, по официальным данным Xiaomi, в компании работает порядка 20 тыс. сотрудников. Согласно официальным данным компании, выручка Xiaomi от продаж (без учета сервисных доходов) за период с января по октябрь 2017 г. составила порядка 100 млрд юаней (приблизительно $15,8 млрд).

По данным Reuters, в компании рассчитывают на выручку по итогам 2017 г. в размере $17–18 млрд, что на 18% больше чем планировалось изначально.

В 2014 г. капитализация Xiaomi оценивалась на уровне $46 млрд. В конце июня 2017 г. компания стоила порядка $55 млрд.

Чистая прибыль Xiaomi за 2017 г. оценивается аналитиками на уровне $1 млрд. Прогноз компании на 2018 г. по чистой прибыли составляет $2 млрд. По данным Reuters, в Xiaomi ожидают роста прибыли и в 2019 г.

По данным аналитиков Hong Kong Economic Times, Xiaomi намерена выйти с размещением на гонконгскую биржу уже в начале мая 2018 г. По предварительным данным, рыночная капитализация компании на момент IPO может составить $65 - $70 млрд.

Оценка аналитиков Bloomberg еще выше: в случае выхода на IPO в мае Xiaomi может рассчитывать на оценку до $100 млрд.