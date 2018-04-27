Бизнес поголовно встраивается в цифровую среду – исследование IDG

89% компаний уже приняли или собираются принять в ближайшее время стратегию «digital – в первую очередь». При этом начинающие компании адаптируются к цифровым условиям гораздо быстрее устоявшихся фирм и корпораций. Об этом говорится в исследовании компании IDG The State Of Digital Business Transformation («Состояние процесса цифровой трансформации в бизнесе»), опубликованном в апреле 2018 г .

Digital – в первую очередь

Согласно данным IDG 95% всех стартапов имеют разработанный план перевода бизнеса в «цифру». Для сравнения среди компаний, основанных 50 лет назад или ранее, этот показатель несколько меньше – 87%.

Стратегия «digital – в первую очередь», которая подразумевает, что основное количество клиентов приходит через продвижение в «новых» онлайн-медиа, оказалась ближе всего компаниям из сферы услуг (95%), финансовых услуг (93%) и здравоохранения (92%). За счет применения технологии «digital – в первую очередь» стартапы могут увеличить свои обороты на 34%, «традиционные» компании – на 23%, об этом говорится в исследовании IDG.

Фото: depositphotos.com Согласно исследованию IDG, начинающие компании адаптируются к цифровым условиям гораздо быстрее устоявшихся фирм и корпораций

В число наиболее востребованных цифровых направлений, по оценкам IDG, вошли анализ больших данных, (58% респондентов), мобильные технологии (59%), частные облака (53%), публичные облака (45%) и встраиваемые технологии (40%). Также первые три из упомянутых технологий, оказывают наиболее сильное влияние на рост доходов бизнеса, говорится в докладе IDG.

Добавим, что 61% компаний, опрошенных исследователями IDG, рассматривают интернет вещей, как важную составляющую цифровой трансформации их бизнеса.

Новый софт – еще не все

Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Vantara в North EMEA, объясняет сложившуюся тенденцию тем, что новые технологии позволяют быстрее адаптироваться к изменениям и наращивать конкурентные преимущества. «Уже сейчас на разных этапах создания продукта или услуги возникают проблемы, связанные с пониманием поведения клиентов, скоростью принятия решений, автоматизацией рутинных процессов. Рынок технологий помогает справиться с этими вызовами. Одним из примеров таких технологий являются ИТ-решения компании Hitachi Vantara, которые помогают выстроить более эффективную стратегию ведения бизнеса», – сообщила Ирина Яхина.

«Актуальные исследования показывают, что все большее число организаций проходит через цифровую трансформацию бизнеса. А не отягощенные историческим наследием стартапы сразу начинают работать на базе инновационных решений», – добавила она.

Однако, подчеркивает эксперт, просто запустить новое ИТ-решение не достаточно для успеха. «Цифровая трансформация требует выработать новую бизнес-модель, преобразовать систему управления компанией и маркетинговую стратегию. Только сочетание всех этих направлений поможет встроиться в новую цифровую среду», – отметила представитель Hitachi Vantara.