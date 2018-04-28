Билл Гейтс пригрозил человечеству пандемией и гибелью 30 миллионов человек

Выступая на медицинском симпозиуме, Билл Гейтс сообщил, что в ближайшие 10 лет на человечество может обрушиться пандемия гриппа, которая унесет 30 млн жизней за полгода. Чтобы подготовить мир к этой пандемии, Гейтс намерен вложить $12 млн в разработку универсальной вакцины от гриппа. Профильные СМИ считают его вклад незначительным.

Подготовка к пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) намерен вложить $12 млн в разработку универсальной вакцины от гриппа, о чем он сам сообщил в пятницу, 27 апреля, на симпозиуме Медицинского общества Массачусетса и Медицинского журнала Новой Англии. Половину этих средств выделит благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, другую половину предоставить семья сооснователя Google Ларри Пейджа (Larry Page).

На симпозиуме Гейтс пояснил, что если в ближайшее десятилетие на мир обрушится крупная пандемия, вероятность чего неуклонно возрастает, то человечество не будет к ней готово. По его мнению, такая пандемия — например, высоко летальная форма оспы — может быть создана частными лицами в лаборатории и всего за несколько часов разнесена по глобализованному миру, где люди много путешествуют на самолетах.

В пример Гейтс привел «испанку», пандемию гриппа, имевшую место в 1918 г. и убившую 50 млн человек при тогдашнем уровне развития коммуникаций. Гейтс привел данные Института моделирования заболеваний, согласно которым сегодня такая пандемия убила бы 30 млн человек в течение шести месяцев.

«Если бы вы сказали мировым правительствам, что прямо сейчас уже разрабатывается оружие, способное убить 30 млн человек, то возникло бы чувство неотложности приготовлений к этой угрозе. В случае биологической угрозы этого чувства неотложности не хватает. Мир должен готовиться к пандемиям также серьезно, как он готовится к войнам», — приводит слова Гейтса ресурс Business Insider.

Как будут потрачены деньги

Указанные $12 млн будут поделены на гранты размером от $250 тыс. до $2 млн каждый. Гранты будут выдаваться авторам индивидуальных проектов, которые будут расценены как «смелые и инновационные», сообщает сайт фонда. К рассмотрению принимаются только те исследования, в рамках которых можно начать клинические испытания к 2021 г.

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Сумма до $2 млн будет выплачиваться исследователям, выигравшим грант, по частям в течение двух лет. Предполагается, что этих денег автором проектов хватит, чтобы собрать предварительные данные в ходе экспериментов над животными. Затем самые многообещающие исследования смогут подать заявки на получение гранта в размере до $10 млн, чтобы провести на эти деньги исследования на людях, но это будет уже другой раунд инвестиций, не относящийся к нынешним $12 млн Гейтса и Пейджа.

Гейтс пожадничал?

Ресурс STAT и другие издания отмечают, что Гейтс жертвует слишком маленькую сумму на такое серьезное дело, как создание вакцины против гриппа. Обычно создание вакцины обходится примерно в $1 млрд, пишет STAT. В феврале группа американских сенаторов предложила на законодательном уровне выделить из бюджета эту сумму на разработку универсальной вакцины против гриппа, со сроком выплаты в течение 5 лет. По данным Bloomberg, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США только в 2017 г. вложил в разработку универсальной вакцины против гриппа $64 млн.

Однако Гейтс сообщил в интервью STAT, что $12 млн — это «не конец игры», а всего лишь посевные инвестиции в разработку вакцины, то есть вслед за ними последуют и другие раунды.